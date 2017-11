Il calcio secondo Oliviero Beha

Domenica sarà ospite di BorgoFuturo, festival della sostenibilità a Ripe San Genesio, in provincia di Macerata, dove parlerà di calcio e sostenibilità, così abbiamo deciso di parlare con lui di questo rapporto. Lei parla di sofferenze economica del calcio. Perché? Be' è sin troppo facile, quasi banale, perché in buona parte del paese, ne parlo nei miei libri in particolare nell'ultimo "Dopo di lui", edito da Chiare Lettere, il calcio è una sorta di debito pubblico permanente, continua a fare debiti in serie A, serie B, nelle leghe prof, nelle leghe dilettanti. La lega dilettanti è quella che fa meno debiti perché teoricamente dovrebbe maneggiare meno soldi: la vera base del calcio è fatta dai dilettanti, dai giovani e anche loro sono in grande difficoltà. Nella società si è assistito ad una crisi etica che poi ha portato ad una crisi economica. Crede che ci sia stato un movimento analogo nel mondo calcistico? Ah sicuramente, il concetto di lealtà, che è il principio basilare su cui si dovrebbe basare il calcio e lo sport in generale ed è la prima regola del codice di regole e di norme federali, è un concetto polverizzato. Chi parla più di lealtà? La lealtà è una presa per i fondelli, è un termine addirittura espunto dal vocabolario: le partite si comprano e si vendono, i giocatori si comprano e si vendono, spesso mischiando gli affari. L'etica del vincere, del giocare bene, del divertire è un'etica ormai per sopravvissuti. Per il mondiale che si sta giocando in Sudafrica si è fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 che è stato disatteso. Qual è il suo punto di vista a questo proposito? Penso che se ne freghino della sostenibilità, dell'ecosostenibilità e del fatto che viviamo in un pianeta in cui le tessere del mosaico devono essere per forza giustapposte, avvicinate per capire in che stadio versiamo, a che punto siamo. No, invece si tiene tutto separato poi ci sono delle anime pie che chiedono la riduzione della CO2 e invece degli altri che fanno i loro affari. Gli organizzatori dei mondiali di calcio secondo lei hanno come priorità l'ecosostenibilità? Non credo nemmeno che sappiano che esista un problema di questo genere. O meglio, lo sanno, ma se ne fregano. Adesso quanto c'è di genuino nel calcio? Di genuino c'è la voglia di giocare che è biologicamente resistenziale. Di consumato, di trasfigurato, c'è il fatto che la politica è stata calcistizzata e se ne parla come se fosse calcio e il calcio è stato politicizzato e dipende dalla politica. Lei tra le altre cose è giornalista sportivo da molto tempo... Qui c'è un equivoco di fondo, io sono un giornalista sportivo perché ho fatto sport e amo lo sport, invece di solito si intende per giornalista sportivo uno che si occupa di sport e della cronaca sportiva, non della cultura sportiva, non della politica sportiva, non di ciò che fa dello sport un elemento fondante di una società. Di queste cose non parla mai nessuno perché sono troppo sportive per chi si occupa di politica e troppo politiche per chi si occupa di sport: vanno a finire nel mezzo e non se ne occupa nessuno. Fatta questa premessa, io da trent'anni faccio sport e ho fatto sport seriamente, mi occupo di sport e anche del resto, scrivo romanzi, libri, opere teatrali e alla fine ho un atteggiamento sportivo nei confronti della realtà, è questo che fa di me un giornalista sportivo. Lei ha una formazione umanistica. Chi pensa che l'abbia influenzata nella scrittura giornalistica? Sì, ho una laurea in lettere in Italia e una in filosofia in Spagna. Non so chi mi ha influenzato. A livello di stima, professionalmente Indro Montanelli era inarrivabile come chiarezza e come energia, poi per il resto non mi pare che ci siano grandi mostri sacri. Ci sono mostri, ma poco sacri. Pensavo ad esempio a Gianni Brera… Gianni Brera era un grande giornalista equivoco, nel senso che aveva applicato canoni culturali alla lettura dello sport in un paese ignorante che nel secondo dopoguerra cominciava a considerare lo sport una cosa interessante. Brera era diviso tra il fatto che ci fosse un retaggio fascista e il fatto che fosse uno che padroneggiava la scrittura, la creatività lessicale molto meglio di altri. Ma insomma, è sempre stato il migliore dei peggiori, infatti veniva definito il "Gadda dei poveri". A BorgoFuturo, il 4 luglio parlerà del legame tra calcio e sostenibilità... Nel calcio come in tutto ciò che attiene allo sport, all'attività fisica, all'ecosistema che vede al suo centro l'ecosostenibilità della persona, c'è un'ecologia della persona che va rimessa al primo posto. Le persone sono state dimenticate, nascoste, sospese, cancellate dal panorama visuale ed etico della società, non solo della società italiana. Vanno rimesse al primo posto con tutti i loro diritti, i loro doveri, le loro responsabilità nei confronti di loro stessi e dell'ambiente. L'ambiente in un certo senso sono loro stessi, rispettare se stessi significa rispettare l'ambiente e viceversa. Usare questi criteri anche nel calcio mi pare l'unica soluzione.