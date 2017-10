Riccardo Bonacina. Dare “Vita” alla società

Dalla critica, al giornalismo. Dai corridoi televisivi, a quelli della radio. Per approdare a "Vita". Partendo da uno spunto poco felice, ovvero l'aumento delle tariffe postali, ci ha raccontato della sua carriera, del suo progetto editoriale, tra spunti e sfide, sfiorando temi molto, molto contingenti.

Le più grandi Onlus italiane hanno lanciato un appello che di recente il sito di "Vita" ospita. Ce ne può parlare? L'occasione dell'appello e la conseguente mobilitazione è data da questo che possiamo definire un vero colpo di mano con decreto interministeriale del 30 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale all'indomani, cioè il 31 marzo, e operativo dal primo aprile, che tra i provvedimenti che prende, toglie anche tutte le agevolazioni postali che erano in essere da molti anni. Tra le categorie che godevano di tutte le agevolazioni ci sono anche tutte le organizzazioni non profit, le Onlus che da un mattino all'altro si vedono aumentare le tariffe del 500%. Da qui l'appello di Vita Contro l'aumento delle tariffe postali che sta arrivando quasi a quota 10.000 firme, significa che è un tema molto sentito e che ha sicuramente indignato. Perché ciclicamente c'è qualcuno che cerca di frenare il lavoro delle Onlus, cioè la ricerca fondi e la diffusione di informazioni? Poco tempo fa era anche stata proposta l'abolizione del 5 per mille, grande fonte di sovvenzioni. Questa, avrebbe detto Sandro Paternostro, è una domanda delle cento pistole. Pensate a città in cui non ci siano organizzazioni non profit che si occupano di immigrati, di pronto soccorso, di assistenza a chi ha problemi di dipendenza, che si occupano magari anche degli aspetti educativi dell'infanzia. Che cosa sarebbero queste città? Quelli che a turno ci governano, senza differenza di colori, non capiscono che questa parte di società è essenziale a qualsiasi ipotesi di sviluppo e di riforma del welfare e quindi la guardano sempre come una cosa residuale a cui ogni tanto si fa un favore, a cui ogni tanto si fa qualche concessione, ma non la guardano come gamba vera del processo di innovazione del paese. Quindi credo che alla fine sia un problema di insipienza culturale.

Qual è il suo punto di vista sulla vicenda Emergency di questi ultimi giorni? Spero che come la stessa legge afghana prevede questi tre medici volontari siano rilasciati immediatamente. Il fermo di 24 ore è scaduto, le accuse non si capiscono e non sono state notificate quindi se l'Afghanistan vuole dimostrare di essere un paese sulla via della democratizzazione, deve rilasciare subito questi tre nostri connazionali.

La sua carriera parte dal giornalismo, passa dalla tv alla radio. La conoscenza di questi media l'ha aiutata a concepire il progetto di Vita? Credo sia stata una fortuna per me. Io sono partito come critico teatrale, redattore culturale e quindi abituato ad articoli molto lunghi, che quando io ho iniziato si chiamavano pistolotti, gli editoriali, gli elzeviri. Poi sono stato in tv dove i testi più lunghi stavano sulle 20 righe, poi in radio dove stavano sulle 10 e dove era importante la capacità di dialogo e di reattività col pubblico dei radioascoltatori. Quando sono arrivato a "Vita" questi percorsi, che in qualche modo mi hanno aiutato anche dal punto di vista artigianale a padroneggiare vari media, hanno aiutato me e soprattutto i giovani che con me lavorano ad avere da subito un DNA multimediale che credo sia essenziale proprio nella concezione dell'impresa media moderna.

Quali sono le piattaforme attraverso cui "Vita" si articola? Il prodotto madre è sempre il magazine, settimanale che è quello che attesta la nostra nascita, la nostra storia, il nostro sviluppo, poi con gli anni abbiamo lavorato molto sul web. Abbiamo licenziato nel novembre scorso questo nuovo portale che è www.vita.it, una piattaforma compiuta su web 2.0 che permette l'interazione con gli utenti, la mobilitazione, come nel caso delle tariffe postali, i commenti, i blog, l'autopubblicazione da parte delle organizzazioni e dentro questa piattaforma c'è anche una parte podcast di video e radio che stiamo alimentando e che presto approderà anche a un progetto più compiuto.

"Vita" ha il suo focus sulla società reale, che spesso viene dimenticata dalla stampa mainstream. Come si pone rispetto ad essa? E' un momento di crisi della stampa mainstream, che perde un ritmo di 10-20% di copie all'anno o che perde 10-20% di pubblicità all'anno. E' un modello di informazione che non si regge più, non solo dal punto di vista della credibilità, ma anche dal punto di vista industriale. Credo che noi dimostriamo, essendo anche liberi da finanziamenti pubblici, che è possibile un modello di impresa che concepisce l'informazione come bene pubblico e quindi come bene partecipato da tutti, dalle associazioni, dai cittadini. Dimostriamo che tutto questo è possibile, sia dal punto di vista della concezione giornalistica, sia dal punto di vista imprenditoriale.