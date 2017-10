L’invenzione di una ragazza di 17 anni che raffredda le celle solari

Potrebbe abbattere ulteriormente i costi del fotovoltaico la recente invenzione di Tiasha Shoarar, studentessa appena diplomata alle scuole superiori Plano West Senior High School, in Texas. La studentessa ha infatti portato alla Intel International Science and Engineering Fair un sistema di raffredamento per celle solari, capace di incrementare l'efficienza dei moduli.

L'idea per raffreddare le celle

Welcome to the stage, first place winners. #IntelISEF pic.twitter.com/SusEP3aMWX — Society for Science (@Society4Science) 13 maggio 2016

Le future applicazioni