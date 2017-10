Estate ed inverno. Verso una nuova era

Il settore residenziale, in particolare il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, incide per il 75% sui consumi energetici domestici. I tre quarti delle spesa energetica se ne vanno in energia elettrica e termica. In tempi di incertezze economiche e di rincari sugli approvvigionamenti da fonti fossili, le soluzioni proposte dalla maggior parte delle aziende specializzate sembrano essere quelle che puntano sull'uso di fonti rinnovabili e sulla riduzione drastica dei consumi. Da ricordare poi la proroga delle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualficazione energetica anche per il 2012. Un appartamento dotato ad esempio con pompa di calore può passare da una classe energetica G ad una C/B, con conseguente aumento di valore. Le novità 2012

Etherea Panasonic

Estìa 3 Toshiba

Alasplit Mitsubishi Electric

Gamma Nuos Ariston