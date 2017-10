Invertising

Pubblicità. E' insito nel termine il riferimento al pubblico, che per molto tempo è stato bistrattato. Questo non era una persona per la pubblicità, ma semplicemente un 'target', un bersaglio da colpire. Come? Con campagne invasive e talvolta violente. La funzione conativa si insinuava insistentemente in ogni fenditura e anche tra uno spot televisivo, una campagna cartacea, un cartellone pubblicitario. Era importante far nascere un desiderio, animarlo, solleticarlo. Ammaliare il target e condurlo all'acquisto indifferenziato. Ma i modelli economici dominanti hanno iniziato a vacillare (e più recentemente a cedere, palesemente) e la pubblicità ha mostrato il suo fianco debole, rendendosi conto di essere sempre più spesso inefficace. Era necessario un cambiamento. Cambiare o morire. Sempre più spesso è questo il bivio delle situazioni complesse, no? La crisi costringe a reinventarsi, a essere più creativi. E anche la pubblicità ha seguito questo percorso, invertendo la sua strada. Da 'advertising'... a 'invertising'. Allora, ecco un'inversione. Dalle idee agli ideali. Dal monologo al dialogo. Dalla comunicazione alla conversazione. Dalla persuasione al consenso. Dallo shopping alla condivisione. E' una svolta epocale perché anche la pubblicità si è resa conto dei grandi cambiamenti in atto nella società e ha finalmente deciso di fare qualcosa, di reinventarsi e di rinnovarsi. E per fare ciò ha una visione completa, olistica. Dice bene l'autore: "E' che serve un po'di coraggio. Le inversioni a U sono pericolose. Prima di tutto, bisogna guardare molto bene nello specchietto retrovisore", per questo nella prima parte del libro vengono ripercorse le tappe del passato, per descrivere poi nella seconda parte quelle presenti e future. Il libro 'Invertising', di Paolo Iabichino, direttore creativo della famosa e storica agenzia pubblicitaria Ogilvy, rappresenta proprio un modo nuovo di intendere la pubblicità. Finalmente gli ideali entrano nel mondo pubblicitario e anche l'ambiente assume un ruolo di tutto rilievo. Ecco perché questo è stato pubblicato a Impatto Zero® e le emissioni di CO 2 sono state ricompensate con la creazione e la tutela di foreste in crescita. Un libro onesto, anche nella formula commerciale. Pensate, si affida al motto 'soddisfatti o rimborsati', così, se al termine della lettura penserete che il libro non vi abbia appagati, potrete scrivere direttamente all'editore e sarete rimborsati. Insomma, delineati gli scenari, ora quali sono le strade per i pubblicitari? "Adesso possiamo scegliere di vestire i panni del principe Tancredi a cui Giuseppe Tomasi di Lampedusa affidò la celebre affermazione gattopardesca secondo cui bisogna cambiare tutto, affinché tutto resti com'è. Oppure possiamo cambiare davvero." Qualcuno sembra aver già scelto.