Invito alla crescita personale

"Sono immenso, contengo moltitudini, mi contraddico" scrive Walt Whitman, tracciando in un solo verso il manifesto di quella spinta umanistica che vivificherà, anche dopo di lui, la psicologia. Poeta e scrittore americano dell'800, di lontana origine olandese, Whitman è un cantore della libertà; pone l'essere umano al centro della sua indagine e della sua poesia e così facendo offre una delle più belle tracce di lavoro sull'eterna questione messa in gioco dalle filosofie di tutti i tempi. C'è chi arriva a porsi la domanda "Chi sono io?" per curiosità, chi per l'ambiente culturale in cui cresce e chi per disperazione, quando rimane l'unica cosa in grado di risollevare e riorientare lo sguardo dopo una delusione, dopo la scoperta di non essere eterni e onnipotenti oppure di non poter basarsi sulla pubblicità in tv per fare progetti per la propria vita. Quello che oggi in psicologia si chiama "crescita personale" è semplicemente questo, affrontare la domanda "chi sono io?" con l'obiettivo di portarla - aperta - sempre con sé, senza affrettarsi a dare risposte facili e sicure, destinate immancabilmente a rivelarsi incomplete e insoddisfacenti. Non è facile rispondere perché ricchi, molteplici e in continua evoluzione siamo, e in questo Whitman, da buon introspettivo, come tutti i poeti, ha visto giusto. Come fare allora per rispondere all'appello della vita che molti sentono, prima o poi, di mettere in viaggio - metaforicamente parlando - alla ricerca di sé? La prima cosa, ed è ancora la filosofia greca a dare il "la", è quella di riconoscere di non sapere ancora chi siamo - "sapere è sapere di non sapere" dice Socrate - e di mettersi in ascolto pazientemente, umilmente quasi, mettendo da parte tutte le idee preconcette che abbiamo di noi stessi, quello che vorremmo essere, quello che gli altri vorrebbero che fossimo, quello che pensiamo di essere e quello che gli altri pensano che siamo, per aprirci invece a una pacata osservazione di cosa siamo effettivamente, momento per momento. E' una ricerca lunga, è un puzzle pluridimensionale quello che dobbiamo costruire raccogliendo frammenti di sensazioni, emozioni, pensieri, desideri, aneliti, valori, ideali sino a comporre un'immagine rappresentativa di questa complessità, in cui non esiste a che sia bello o brutto, giusto o sbagliato, ma in cui con occhio imparziale, dobbiamo imparare a riconoscere tutte le diverse sfumature che fanno parte di quel mondo intero che chiamiamo "io". Un mondo che si rivelerà difficile da descrivere, proprio come un pianeta come il nostro, come la Terra, è difficile da raccontare e ci vogliono interi atlanti, con diverse tipologie di mappe per poter dare un'idea della sua complessità. Non ci sono scorciatoie per la crescita personale, bisogna conoscersi a poco a poco e cominciare a percorre e a piedi le diverse strade del "pianeta che siamo" per sperimentarci nella pratica e raccogliere informazioni su ciò che ci piace, ciò che ci riesce meglio, ciò che desideriamo, ciò che possiamo e ciò che temiamo, per mettere in luce i nostri punti di forza e riconoscere i nostri limiti, decidendo quando oltrepassarli per sfida e quando accettarli con tolleranza. E' un lavoro da esploratori conoscere se stessi, E' un lavoro da svolgere su due diversi fronti, uno esterno e uno interno. All'esterno, guardando ciò che diciamo e facciamo, notando come gli altri interagiscono e reagiscono a ciò che diciamo e facciamo; all'interno - e questo è ancora più difficile - facendo bene attenzione a ciò che sentiamo fisicamente, ciò che proviamo emotivamente e anche a quali pensieri stiamo ospitando e coltivando. Anche il viaggio più lungo inizia col primo passo, scrive Lao Tzè, quindi, taccuino alla mano e sguardo attento, con un po' di tempo ogni tanto per riflettere sui dati raccolti. Buon viaggio! Marcella Danon