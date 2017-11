Fiera Internazionale del Libro 2009

Filosofi, psicologi, scienziati ed ovviamente scrittori sono stati invitati in fiera per indagare e raccontare l'Io nella storia e nella letteratura. Un Io che è sè anato nel totalitarismi del Novecento, un Io edonistico, che noncurante degli altri ricerca solo il suo piacere, o ancora un Io che diventa Noi, che diventa gruppo che si contrappone ad altri gruppi, vedendo in essi il male assoluto, divenendo intollerante e cinico. L'elenco degli ospiti è davvero nutrito: dal Nobel turco Orhan Pamuk, a Salman Rushdie presenta il suo nuovo romanzo, a David Grossman, al cinese Yu Hua. Tra le iniziative di quest'anno annoveriamo ancora il Bookstock Village, lo spazio dedicato ai giovani lettori, 'dalla culla all'università', che nella scorsa edizione ha avuto oltre 40.000 partecipanti tra bambini eragazzi e più di 12.000 insegnanti, e il Fuori Fiera, la Fiera che esce dal Lingotto e anima vie e piazze, locali e parchi della città. Informazioni sugli orari e sugli eventi correlati su www.fieralibro.it Chiara Boracchi