Ipotesi filtri solari

I dottori Cedar e Frank Garland dell'università della California e i diversi autorevoli ricercatori Australiani sono i maggiori oppositori dell'uso dei filtri solari chimici. Essi affermano che nonostante le creme proteggano dalle scottature, non ci sono prove scientifiche che proteggano anche dal melanoma (carcinoma basocellulare).Anzi, sostengono che c'è una certa evidenza che un loro uso regolare possa aiutare la prevenzione della formazione della cheratosi attinica, un precursore del carcinoma squamocellulare. Gli scienziati americani e australiani, con i loro colleghi norvegesi, ritengono che l'aumento dell'uso dei filtri solari chimici sia la causa primaria dell'epidemia del tumore della pelle. La ragione può essere ricercata nel fatto che le persone tendono a rimanere più a lungo sotto il sole poichè non accusano scottature così da sviluppare un falso senso di sicurezza. I filtri solari chimici sono formulati per assorbire principalmente la radiazione UVB e lasciano passare gran parte dei raggi UVA che penetrano più in profondità nella pelle e sono fortemente assorbiti dai melanociti i quali sono coinvolti sia nella produzione di melanina (per l'abbronzatura) che nella formazione del melanoma; inoltre, gli UVA hanno un effetto soppressivo sul sistema immunitario. Molte creme hanno come ingrediente attivo il benzophenone, un potente generatore di radicali liberi. Questo è attivato dai raggi ultravioletti portando alla formazione di radicali liberi che ricercheranno l'atomo a loro mancante sia fra gli altri componenti del filtro solare che sulla superficie della pelle provocando una reazione a catena che può portare alla formazione di melanomi e ad altre forme di tumori della pelle. Un altro ingrediente sospetto è l'octyl methoxycinnamate (OMC) che è presente nel 90% delle creme. Una ricerca di scienziati norvegesi, pubblicata sul New Scientist Magazine rivela che le cellule del corpo umano potrebbero subire dei danni se una crema contenente OMC riuscisse a penetrare gli strati esterni della pelle. All'Harvard Medical School i ricercatori hanno scoperto recentemente che lo psoralen, un altro generatore di radicali liberi attivato dai raggi ultravioletti, è un potente cancerogeno. Da questo studio è risultato che i pazienti con psoriasi trattati ripetutamente con raggi UVA dopo l'applicazione topica di psoralen hanno evidenziato un tasso di carcinoma squamocellulare dell'83% più alto che nel resto della popolazione. Alcuni scienziati ritengono che i raggi UV provochino il cancro della pelle attraverso l'effetto combinato della soppressione del sistema immunitario e del danneggiamento del DNA. Comunque l'esposizione ai raggi UV non è del tutto nociva. Circa il 75% della vitamina D del nostro corpo è prodotta dall'esposizione ai raggi UVB. Usando degli filtri protettivi (anti-UVB) si abbassa drasticamente la produzione cutanea di vitamina D3. Un basso livello di questa vitamina nel sangue è collegato all'aumento del rischio di sviluppo di tumori al seno e al colon e può accelerare la crescita del melanoma. Infatti, si è scoperto che i tassi più alti di melanoma erano presenti nelle persone che utilizzavano regolarmente le creme solari.