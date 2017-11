Iraq “Paese di bambini”

In Iraq ci sono 13 milioni di bambini, pari al 62% dell'intera popolazione. Non è esagerato perciò affermare che si tratta di un "Paese di bambini". Sono noti a tutti i tragici eventi che hanno segnato la storia recente del Paese, pochi sanno però che sono soprattutto i bambini a patire le sofferenze più grandi. Fino ai primi anni Novanta gli iracheni hanno potuto contare su un sistema sanitario tra i migliori del Medio Oriente. La Guerra del Golfo ha colpito pesantemente l'economia e la società: a causa dell'embargo deciso dall'Onu nel 1991, nel giro di pochi anni la stragrande maggioranza degli iracheni è divenuta totalmente dipendente dagli aiuti umanitari internazionali. L'Onu ha stimato che in questi dodici anni mezzo milione di bambini sono morti a causa della mancanza di medicinali e di un'alimentazione adeguata. 16 milioni di persone oggi vivono solo grazie alla distribuzione di razioni alimentari operata dal governo di Baghdad. E l'Iraq, sempre a causa dell'embargo, è costretto a importare grano piuttosto che produrlo. In questo modo i prezzi dei beni agricoli sono aumentati a dismisura, colpendo gravemente la capacità d'acquisto di ampi strati della popolazione, tanto che le razioni mensili spesso non bastano a coprire il fabbisogno alimentare di una famiglia. Una nuova guerra porterebbe inevitabilmente al collasso del sistema di distribuzione, con il rischio di un aumento di patologie e decessi legati alla denutrizione. Le Nazioni Unite stimano che ospedali e cliniche esaurirebbero le scorte di medicinali nel giro di 3/4 settimane. In queste ore disperate, "Save the Children", la più grande organizzazione internazionale per la difesa dei diritti dei minori, continua a invocare una soluzione pacifica alla crisi irachena, ma è allo stesso tempo pronta ad affrontare una nuova terribile emergenza. Antonello Sacchetti Save the Children Italia