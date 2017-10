Iraq: il saccheggio dei beni culturali

Martin Sullivan, principale consigliere culturale del governo Bush, e Gary Vikan, direttore del museo di Baltimoor, hanno rassegnato le proprie dimissioni. Questo in segno di protesta per come è stato gestito dalle truppe angloamericane il patrimonio culturale iracheno durante l'attuale conflitto. Afferma Sullivan dalle pagine del Washington Post: "avrebbero dovuto prendersi cura delle opere d'arte come hanno fatto con i pozzi di petrolio." "...hanno saputo dislocare gli armamenti e mettere al sicuro pozzi e campi petroliferi, ma non hanno saputo proteggere il patrimonio culturale dell'Iraq." Sullivan parla di "inettitudine del nostro Paese". Ma di inettitudine si tratta? L'America possiede alcuni musei d'arte e di archeologia fra i più prestigiosi al mondo (Getty, Metropolitan ecc.). Vi lavorano studiosi di altissima e meritata fama, e fondazioni private finanziano acquisti dei quali noi in Europa possiamo soltanto sognare. Ed è proprio questo, cioè il mercato e la consapevolezza del valore dei beni artistici e archeologici, che può aver favorito l'accaduto. Fabio Maniscalco, direttore dell' Osservatorio Permanente per la Protezione dei Beni Culturali in Area di Crisi dell' Isform, ci ha affermato che al contrario del "business petrolio", che si preserva attraverso la presenza di militari vicino ai pozzi, il "business del patrimonio archeologico" si preserva proprio lasciando incustoditi i musei, le biblioteche e i siti. In questo modo i vari trafficanti hanno sicuro accesso a reperti, dei quali il mercato nero è affamato! A causa dei tanti accordi che li tutelano, i reperti archeologici sono merce rara. Ed ecco che con la guerra si apre la possibilità di trafugarli, soprattutto se lo si fa prima in modo pianificato. E pare che sia accaduto proprio così, in Iraq. Molti elementi lasciano supporre che dei 160'000 reperti saccheggiati, i più preziosi in realtà siano stati asportati già agli inizi del conflitto, su commissione. Il saccheggio del popolo, prevedibilissimo e tollerato, non ha fatto che confondere le acque, a tutto vantaggio del mercato nero. Un altro esempio: una delle biblioteche nazionali è andata bruciata. Saranno andati bruciati anche i volumi antichi, preziosi? O non si troveranno in qualche collezione, anche pubblica, visto che dopo l'incendio anche gli inventari della biblioteca sono persi. E - continua a raccontare Fabio Maniscalco - "tutto ciò che non è catalogato o bruciato sarà commercializzato". Eppure esiste un accordo internazionale, la "Convenzione sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati", che dal 14 maggio 1954 lega 103 Paesi, tra i quali però non figurano, guarda caso, gli Usa e la Gran Bretagna. Rita Imwinkelried e Paola Magni