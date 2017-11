Dalle strade di Scampia la street art arriva alla vetrina museale di Ischia

Se è proverbiale e scontato che gli opposti si attraggano, talvolta può addirittura accadere che si affianchino, solidarizzino e si supportino a vicenda, come nel caso di due celebri località campane, quali Ischia e Scampia, da sempre avvezze agli onori della cronaca, seppure per ragioni opposte. Ed è proprio sullo scenario paesaggistico-vacanziero di un’isola da sogno come Ischia che si è pensato di situare il palcoscenico di un’iniziativa artistica che mira ad infondere nuova linfa vitale a un luogo dalle caratteristiche totalmente opposte come Scampia, uno dei quartieri più disagiati e periferici della leggendaria Napoli.

Dalla strada alla vetrina museale di Ischia

Ricreare l’identità dei luoghi mutilati dal degrado