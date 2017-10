Isola di Pasqua, magia e fascino

Prove archeologiche, genetiche e linguistiche hanno ormai confermato l'origine polinesiana degli abitanti dell'Isola di Pasqua. Secondo la tradizione, la sua scoperta si deve a Hotu-matua, re di Marae-renga, il quale sognò un'isola con una spiaggia meravigliosa. Salpato alla sua ricerca con la grande canoa doppia, Oteka-oua, dopo molti giorni di viaggio avvistò un'isola, in cui Hotu-matua riconobbe quella da lui sognata. La tradizione vuole anche che Rapa Nui fosse abitata dagli Hanau Eepe, gente dalle Orecchie Lunghe, probabilmente provenienti dalle Isole Marchesi dove era uso forarsi i lobi delle orecchie per abbellirle con pesanti ornamenti, mentre i nuovi venuti, le Orecchie Corte (Hanau Momoko), erano salpati da Mangareva, nell'arcipelago delle Isole Gambier. L'isola di Pasqua, così battezzata dal capitano olandese Jacob Roggeveen che la scoprì nel 1722, conobbe un periodo di grande splendore, al quale seguì un'interminabile serie di guerre intertribali che prostrarono la popolazione e decretarono la decadenza civile e culturale dei pasquensi. La crisi della società rapanui fu dovuta soprattutto a questioni di potere e al disastro ecologico causato dall'incremento demografico, lo sfruttamento della terra e il suo impoverimento. Quando si parla dell'Isola di Pasqua si fa soprattutto riferimento ai Moai, le monumentali statue scolpite su pietra monolitica antropomorfa, che hanno affascinato studiosi di ogni epoca e solleticato la fantasia di intere generazioni. Oggi, il mistero della loro costruzione e ubicazione in alcune aree più impervie dell'isola è stato svelato, così come la loro origine. Esse avevano una funzione religiosa e cerimoniale, ma in seguito divennero il simbolo dell'acquisizione del potere politico e sociale, l'affermazione di uno stato di prestigio all'interno della società pasquense. Non sono stati invece ancora definitivamente identificati i contenuti delle scritture geroglifiche sulle numerose tavolette chiamate Rongo-Rongo, uniche nella Polinesia, che rivelano una lingua a caratteri ideogrammati-simbolici, in una svariata gamma di figure ignote, deistiche, naturalistiche e antropomorfe, che testimoniano la complessità e l'originalità di una cultura nata su un minuscolo lembo di terra sperduto nell'oceano. Maurizio Torretti