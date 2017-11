Isole Marchesi: Gli artisti creano il mito

Melville visitò le Isole Marchesi a 23 anni e ne descrisse la bellezza selvaggia, gli usi e i costumi nel famoso libro "Taipi". L'apprendista scrittore narra di un paradiso terrestre popolato da isolani guerrieri dediti al cannibalismo ma anche da bellissime donne, le vahine, intramontabile mito dei Mari del Sud, abili e conturbanti danzatrici della "haka heva", la danza sacra per risvegliare lo spirito dei defunti, e della "toe heva", la danza del desiderio delle cerimonie nuziali, che doveva provocare l'eccitazione sessuale in Lono, dio della riproduzione cosmica. Nel 1936, a soli 26 anni, Thor Heyerdhal, celebre archeologo e antropologo norvegese scomparso recentemente, visse un anno a Fatu Hiva alla maniera dei polinesiani, a diretto contatto con la natura. Un'esperienza unica e irripetibile che raccontò in un libro diventato un cult. Dopo Louis Stevenson e Jack London anche l'irrequieto Gauguin, che a Hiva Oa trascorse gli ultimi anni della sua vita ritraendo la folta e lussureggiante vegetazione e le seducenti vahine locali, fu stregato dall'incanto delle Isole Marchesi. Accanto alla sua tomba nel piccolo e solitario cimitero di Atuona, capoluogo dell'isola, riposa un altro animo tormentato, Jacques Brel, amatissimo chansonnier, poeta acuto e dissacrante. Oggi cattoliche, le Marchesi hanno conservato a lungo le tradizioni pagane. Dell'antica cultura rimangono i silenziosi "tiki", inquietanti statue di antiche divinità scolpite nel rosso scuro della pietra vulcanica e i "marae", sacri recinti in pietra all'interno dei quali i "tuhunga", sacerdoti-sciamani, celebravano cerimonie religiose con oggetti rituali sui quali si concentrava il mana, il potere divino dell'universo. Gli isolani, a dispetto dei loro feroci antenati, hanno il culto dell'ospitalità. Delle antiche tradizioni è rimasta l'abilita di intagliare il legno mentre le donne preparano le stuoie di tapa più belle dell'arcipelago. Subito dopo i Maori, gli abitanti delle Marchesi erano i migliori intagliatori della Polinesia. Secoli fa usavano come mezzi d'espressione artistica il legno e l'osso, poi trasferirono alcuni dei loro migliori disegni al corpo umano, in forma di tatuaggi che coprivano fino all'ultimo centimetro quadrato di pelle. Maurizio Torretti