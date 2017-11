Itinerando. La tua raccolta personale di appunti di viaggio

Una guida nostra. Tutta nostra. Ideata, scritta e organizzata da noi. Un simpatico e originale accessorio alla guida tradizionale che usiamo per informarci sui posti più belli da visitare, per scoprire curiosità, usi e costumi delle mete delle nostre vacanze. Perdendosi nei vicoli delle città o nei sentieri dei paesi capita talvolta di imbattersi in un posto favoloso non segnalato dalle guide tradizionali, oppure segnalato en passant. Quel suggestivo pub. Quel prato favoloso. Quella baia incontaminata. Quella viuzza piccola, stretta magica. Vi è capitato? Se sì, non credete allora che sarebbe proprio bello creare anche una guida personale? Da riconsultare. Da completare. Da passare all?amico, al fidanzato, al fratello. A coloro con i quali vorremmo condividere emozioni che una guida stampata in serie non suscita. Fotografie, appunti, bigliettini da visita, post-it, dediche, biglietti del tram, scontrini, adesivi. Ci sta tutto! Potrete fare di questo libro ciò che vorrete. Riempirlo, gonfiarlo di ricordi, di emozioni, di parole, di profumi. Bello da avere. Bello da regalare. Perché il libro arricchisca chi lo riceve, ma anche perché lui stesso arricchisca il libro! Un libro in fieri. Da costruire, da usare e riusare. Da condividere. Perché il viaggio lasci impronte non solo nelle nostre menti, ma anche sulle pagine. Verba volant, scripta manent. E le parole scritte dalla nostra mano itinerante restano. Indelebili. Silvia Passini