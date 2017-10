Itinerario. 10 sorgenti che rendono unici i fiumi italiani

Il culto delle acque e delle sorgenti nasce in epoche remote. In tutte le culture sono presenti divinità fluviali o legate alla venerazione dell’acqua in quanto simbolo di maternità, ma anche della purificazione e della guarigione dalle malattie. Nelle acque risiedevano gli idoli che dovevano essere protetti e venerati. L’itinerario che proponiamo è un viaggio alla scoperta delle origini del mito italico delle acque e delle caratteristiche che hanno reso sacri alle popolazioni i fiumi più importanti d’Italia.

La località Pian del Re in provincia di Cuneo, in Piemonte, ospita la

. Il fiume più lungo d’Italia nasce dal sistema dei laghi e delle torbiere ai piedi del monte Monviso, sulle Alpi Cozie. Nel territorio che circonda la sorgente del fiume si estende la torbiera, l’habitat naturale dell’ormai rarissima salamandra di Lanza e di molti rettili che abitano la flora glaciale da più di 200mila anni. Il paesaggio del Parco del Po cuneese è conformato dal fiume stesso che, in questo tratto, percorre molto rapidamente la valle modellandola in uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia.

Nel Triangolo Lariano, presso il Pian del Rancio, in Lombardia, nasce il Lambro, il corso d’acqua principale della Brianza. Il fiume è il più inquinato della pianura lombarda ma gode di una delle sorgenti più belle della zona. Un fitto bosco di larici e abeti protegge il punto in cui sgorga il Lambro,

, immerso in un’atmosfera impregnata dagli odori e dai colori del sottobosco. La caratteristica principale di questa fonte è la variabilità della portata dell’acqua dovuta all’origine carsica dell’intera zona. Le rocce calcaree, infatti, assorbono molto lentamente l’acqua che poi sgorga improvvisamente svuotando i bacini sotterranei. La leggenda attribuisce a questa caratteristica la conversione al cristianesimo del re longobardo Autari, il quale invocò il miracolo quando, dopo un periodo di siccità, tornarono a fluire le acque del Lambro.

Il fiume Secchia nasce nel comune di Collagna, in provincia di Reggio Emilia, nel cuore del

. La caratteristica che contraddistingue la fonte è l’anfiteatro naturale in cui è immersa. Le aspre cime dell’Alpe del Succiso abbracciano la sorgente del Secchia con un rigoglioso faggeto, in cui trovano ricovero molte specie animali tra cui i cinghiali, le volpi, i daini e i lupi. Oggi il Secchia solca la Val Secchia e la Val Padana, ma prima delle deviazioni del letto del fiume, risalenti all’epoca del Ducato di Modena, si riversava nelle acque del Po.

In Sardegna, il Coghinas bolle nelle terme romane

Il Coghinas, formato dalla confluenza del Rio Mannu di Ozieri e dal Rio Mannu di Berchidda, è uno dei fiumi principali della Sardegna. Nella lingua Logudorese Coghinas significa “cucine”, questo perché dalla sorgente, che sgorga sull’altopiano Campu Giavesu, arrivano in superficie acque dalla temperatura molto alta, tra i 70 e i 76 gradi. Queste sorgenti calde, già note ai romani che vi costruirono delle terme, sono immerse nella vegetazione tipica della Sardegna settentrionale popolata da sugheri, lentischi e oliveti, mentre in altre parti della piana i pascoli costituiscono il manto erboso alle pendici del monte Limbara.

Nel

nasce nella Valle di Canneto il fiume Melfa. Dal Monte Petroso sgorgano le acque del fiume dedicato alla dea romana Mefite, protettrice dei pastori e degli agricoltori. Ancora oggi, nelle profondità delle acque sottostanti il santuario della Vergine Bruna di Canneto sono sommersi i resti del tempio dedicato alla dea. La sorgente del Melfa identificata con la fonte sotto il santuario è solo una delle polle sorgive da cui nasce il fiume. Intorno alla sorgente e lungo il breve corso del Melfa, oggi prosciugato dalle deviazioni e dallo sfruttamento abusivo, i percorsi escursionistici si intrecciano agli sbalzi, alle cascate e alle profonde gole scavate dal fiume.