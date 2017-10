Jack White sulla disparità di genere nella musica

Andrà in onda oggi, anche in streaming online, l'intervista che Jack White ha rilasciato a Mike McCready per il canale radio dei Pearl Jam di SiriusXM, radio satellitare statunitense. Una lunga chiacchierata in cui il chitarrista dei Pearl Jam si è seduto con Jack per discutere del lungo processo di scrittura della musica di Jack, di come il blues abbia influenzato il suo suono, della ricca scena musicale di Nashville e Detroit ma anche di come egli percepisca una radicata disparità di genere nel mondo della musica. In una delle tre clip che sono state rilasciate in anticipo, infatti, l'ex frontman dei White Stripes ha rivelato la sua convinzione che le band femminili o in generale i musicisti di sesso femminile siano ancora presi in considerazione in maniera diversa rispetto agli artisti uomini e che le donne debbano lavorare di più per dimostrare di valere quanto (o forse più) degli uomini, anche nella musica. Jack parla con cognizione di causa e riporta la sua esperienza con i White Stripes: "So che nei White Stripes il fatto che Meg fosse femmina cambiava definitivamente la percezione della gente su quello che stava succedendo sul palco (…) È un vero peccato che, se una donna va sul palco con uno strumento - una chitarra o una batteria o qualsiasi altro - questo venga visto tuttora quasi come una novità, del tipo: 'Oh, non è carino?' ". E aggiunge: "La cosa più grave di tutto questo meccanismo è che le ragazze devono lavorare il doppio per dimostrare realmente di essere delle buone musiciste". All'inizio di questa settimana è stato anche annunciato il lancio per fine mese di un dvd e un triplo lp in vinile che conterranno le oltre due ore e mezza del set live di Jack White sul palco del Bonnaroo festival (dello scorso 14 giugno), con tutti i maggiori successi della carriera di Jack White. Ascolta la clip