Jane Fonda aderisce alla Marcia Mondiale

Anche Jane Fonda aderisce alla Marcia Mondiale per la Pace e la non violenza. "Ho scritto, protestato e agito contro le guerre e la violenza per gran parte della mia vita; aggiungo quindi il mio nome all'elenco sempre più numeroso di persone che riconoscono la necessità di porre fine alle guerre, alle occupazioni e a tutte le forme di violenza contro la gente, indipendentemente da età, sesso, scelte sessuali o religiose e sentono il bisogno di imparare ad aiutare e a guarire invece di ferire gli altri esseri umani e il pianeta su cui viviamo." Se vuoi entrare subito in rete e iniziare a partecipare www.marciamondiale.org