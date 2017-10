Jimi Hendrix: un grande concerto prima di Monterey

Se ormai l'album Are You Experienced? procedeva spedito verso le prime posizioni della classifica, l'Experience ne traeva conseguentemente beneficio, potendo suonare maggiormente dal vivo. Impossibile poi per qualsiasi organizzatore di eventi resistere all'idea di ospitare Jimi Hendrix per un live. Ancor più impensabile, poi, se in America stanno organizzando un grande festival, quello di Monterey.