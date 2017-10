Jo Alberti Suoni da Sirio

Incontro Jo Alberti, una sera in cui anche il cielo di Milano è molto stellato. C'è una stella alla quale lei è particolarmente affezionata come mi riferisce raccontandomi un pezzo della sua esperienza di contatto sonoro con la stella Sirio… "La Federazione Galattica, caratterizzata dall'insieme di Esseri di Luce di Quinta Dimensione, sta aiutando attivamente l'evoluzione della Madre Terra che sta affrontando una serie di avvenimenti complessi e concatenati. Una delle modalità di guarigione dell'umanità è collegata al Potere del Suono come esprimono i Fratelli Maggiori della Stella Sirio". Quando ho chiesto a Jo Alberti di indicare lo strumento musicale più vicino alla frequenza del suono di Sirio, lei mi ha parlato del suono di una Cetra, suono dolce, fluttuante, molto armonioso e leggero. E il colore di questo suono? "Direi azzurro, azzurro carico elettrico è il colore di Sirio, di vibrazione argentea, Sirio è un raggio di frequenza connesso alla volontà, alla determinazione, al coraggio e all'amore in azione". Tra l'altro stasera tutti e due seppur non conoscendoci ci siamo incontrati entrambi vestiti dello stesso colore blu elettrico, frequenza sonora Siriana! Continua Jo Alberti: "Infatti il potere del Suono è determinante per la trasformazione cellulare umana e la trasmutazione delle frequenze di Madre Terra, come la nota risonanza di Schumann, sottoposta a continui cambiamenti evolutivi. Anche gli antichi ben conoscevano il potere del suono, matrice di guarigione. Da Sirio è indicato il linguaggio stellare basato su suoni senza significato che ognuno può emettere per cambiare frequenza in caso di necessità… Per guarire attraverso il suono, lasciate andare la paura e l'inganno della non consapevolezza, il desiderio di Sirio è che l'umanità possa riaccedere alla conoscenza della propria vera identità spirituale connettendosi al grande sole interiore che è dentro ciascuno di noi… e la frequenza sonora del linguaggio stellare lo facilita…" Dunque se volete collegarvi sulle frequenze di Sirio potete ascoltare "Meditare con Sirio" dove troverete "La Sfera Blu". Con Amore Cosmico, i Vostri Fratelli Maggiori dalla Stella Sirio. Per informazioni http://astronavepegasus.forumattivo.com