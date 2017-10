John Mayall e la blues renaissance

Intervista a John Mayall Iniziamo parlando della cosiddetta blues renaissance. Il rinnovato interesse per il blues che ha corrisposto all'appena terminato Year of the Blues negli Stati Uniti. Ti è piaciuto il film di Wim Wenders "the Soul of a Man", dedicato ai tre grandi bluesmen americani Blind Willie Johnson, Skip James e JB Lenoir. Nel film apparivi anche tu. Ti è piaciuto? Sì. Penso che l'intera serie di sette film ideata da Martin Scorsese sia un grande contributo alla conoscenza del blues. Penso che il film di Wim Wenders sia stato grande. Mi è piaciuto in particolar modo vedere quel filmato inedito di JB Lenoir. La reputo una gran cosa. Quanto a me, me ne sono sempre fregato di quello che facevano i miei contemporanei che massacravano i classici del blues. Che differenza c'è tra blues bianco e blues nero? Tutti cercano di distinguere il blues nero da quello bianco, ma io penso che il punto fondamentale sia che ai migliori artisti blues non puoi appiccicare un colore, i migliori si distinguono per lo stile. Cioè, basta ascoltare 2 o 3 note di B.B. King e sai esattamente chi è. E lo stesso vale per Stevie Ray Vaughan, per me stesso, per Buddy Guy e per tutti i grandi. Dopo aver iniziato la sua carriera con te nel 1966 Eric Clapton è tornato a suonare con te nel tuo ultimo cd e dvd "70th Birthday Concert". Dopo tutto questo tempo pensi che Eric sia stato un discepolo fedele al Blues? Penso che Eric sia molto contento della sua carriera musicale, è un musicista con uno spettro artistico molto ampio. E' stato bello che dopo tanti anni, anzi decenni, ci siamo riuniti per questo concerto per il nuovo cd e dvd, è un'occasione storica. Io sono molto contento, e anche lui lo è. Dicci qualche nome che secondo te può rappresentare il futuro del Blues. In realtà ce ne sono molti. A ottobre abbiamo suonato in un festival e c'era un ragazzo di 13 anni che ha fatto un set con noi. Io non lascio suonare quasi nessuno con me, ma lui era un'eccezione davvero particolare. Si chiama Eric Stickel e ha suonato un po' con Buddy Whittington, il mio chitarrista, ed è stato sorprendente. Cose come queste ti fanno capire che il futuro del blues è salvo. A proposito di giovani talenti votati al Blues. Che ne pensi di Johnny Lang? Non ho sentito gli ultimi cd ma ha un gran talento. Per quanto ne so, però, la sua casa discografica sta spingendo per farlo diventare più un cantante pop rock. Ed è una vergogna perché ha un talento così grande per il blues. Ce ne sono pochi a quel livello. Io ho sentito il suo album d'esordio "Lie To Me" (1997) e mi era piaciuto. L'ho sentito anch'io, ed è per questo che ho scelto David Z come produttore dei miei ultimi album. Hai appena compiuto 70 anni. Programmi per il futuro? La musica continua. Continueremo a fare i nostri 120 concerti all'anno, di media. E sul sito www.johnmayall.com ci si può aggiornare sulle ultime notizie e iniziative. Quindi, la carriera - semplicemente - continua con sempre più forza!