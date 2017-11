Josh T. Pearson: l’ultimo dei gentiluomini country

La storia di Josh T. Pearson è piuttosto particolare. Nel 1996 forma i Lift To Experience, con i quali incide un unico ma acclamatissimo album, The Texas - Jerusalem crossroads. L'album ha un suono rock noise ed è , soprattutto, intriso di contenuti sacri ispirati alla Bibbia, che ne fanno sin da subito un "disco di culto". Con la band, Pearson scopre successo e notorietà, ma non è pronto per affrontarli. Figlio di un predicatore, lui stesso si considera tale. E' troppo puro e integralista per accettare che le sue parole di fede siano mercificate per lo show business. Così Josh si distacca dal gruppo, fa perdere le sue tracce e vive i successivi dieci anni lontano dai riflettori, cercando solo di sbarcare il lunario. Si trasferisce a Berlino, e in quella città ispiratrice per decine e decine di artisti nella storia della musica e non solo, registra nell'arco di due sere in uno studio amatoriale il suo primo disco solista Last of the Country Gentlemen, uscito lo scorso marzo per l'etichetta MUTE. Dopo essersi esibito lo scorso agosto in un'unica data italiana a Ferrara, il cantautore texano tornerà in Italia a novembre a Roma, Bologna e Milano, per presentare dal vivo la sua opera chitarra e voce. Uno struggente racconto di dolore e solitudine. Un disco non semplice: o si ama la sua mistica intimità o si odiano le sue noiose "lungaggini" (quattro delle sette tracce superano i dieci minuti). Sicuramente, però, Last of the Country Gentlemen è il disco di un artista che, nonostante tutto, aveva qualcosa da dire.