Joytinat International College of Ayurveda Joytinat significa "Luce dal picco della montagna". Joytinat, International College of Ayurveda (JICA), è una scuola che da più di 15 anni opera in Italia nel campo della cura olistica e della diffusione della cultura tradizionale indiana. Ha sede nazionale a Genova e sedi regionali in Milano e Trieste, con riferimenti in numerose altre città italiane. Joytinat Centro Yoga Ayurveda Sede Madre: Via Balbi 33/29 - 16126 GENOVA Tel./Fax 010/2758507 - e-mail: joytinat@libero.it www.joytinat.it I principali corsi Joytinat: * corso post-universitario in medicina ayurveda * terapisti ayurvedici * operatori abyangam - massaggio ayurvedico yoga terapisti