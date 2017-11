Fra i 30 attivisti di Greenpeace fermati e arrestati dalla guardia costiera russa tra il 18 e il 20 settembre, c'è anche un ragazzo italiano, Cristian D'Alessandro. Tutti i membri dell'equipaggio internazionale della Arctic Sunrise - la rompighiaccio che stava conducendo l'azione di protesta contro le trivellazioni di una piattaforma petrolifera offshore del gigante del petrolio Gazprom nel mar di Pechora (Mar Artico) - sono attualmente detenuti a Murmansk, nell'area dove l'imbarcazione è stata trainata a riva, e tutti sono accusati di pirateria. Il primo dei ricorsi presentati da uno degli attivisti - Iekaterina Zasp, medico di bordo - è stato respinto dalla corte: Iekaterina Zasp dovrà restare in carcere sino al 24 novembre e, se sarà dichiarata colpevole, rischia fino a 15 anni di carcere (così come tutti i suoi compagni). Per risolvere questa situazione, Greenpeace International si è subito mobilitata sia per vie legali, presentando ricorsi e una serie di denunce per la violazione dei diritti dei 30 attivisti, sia con azioni pacifiche in tutto il mondo per porre l'attenzione dell'opinione pubblica sulla vicenda.

A trainare il tutto è l'hashtag(che si aggiunge a quello più generale) che è apparso - oltre che sul web - su striscioni affissi in tutto il mondo, anche durante la partita di Champions League Basilea-Shalke 04.

In Italia, e in particolare per chiedere la liberazione di Cristian D'Alessandro (l'attivista italiano), è stato srotolato uno striscione al castello del Maschio Angioino di Napoli, città natale di Cristian, e un altro in piazza del Municipio a Ferrara, per stimolare la stampa di tutto il mondo riunita in città lo scorso week end per il Festival di "Internazionale".

Online è stata istituita una petizione per richiedere la scarcerazione immediata dei 30, e migliaia di persone in tutto il mondo, in più di 135 sedi in 45 paesi, hanno preso parte lo scorso 5 ottobre alle manifestazioni pacifiche e "in linea con i princìpi dell'organizzazione" davanti alle ambasciate russe. Le azioni di solidarietà si sono tenute anche nelle città russe di Mosca (in Gorky Park con gli amici e parenti degli attivisti detenuti, mentre davanti alla sede di Gazprom gli attivisti si danno il turno uno alla volta da 10 giorni per non contravvenire alle rigide regolamentazioni russe), San Pietroburgo, Murmansk e Omsk; in Sud Africa, le persone si sono riunite davanti a centri di detenzione utilizzati durante l'Apartheid; a Madrid, a Puerto Del Sol, gli attivisti si sono imbarcati su una replica della nave Arctic Sunrise; mentre i pescatori senegalesi hanno dimostrato la loro solidarietà navingando in flottiglia. Qui tutte le foto della giornata di solidarietà.

E a Londra, alla folla di circa 800 persone davanti all'ambasciata sovietica, si sono unite anche alcune celebrità della musica e dello spettacolo, peraltro già da tempo in prima linea nelle campagne promosse dall'organizzazione ambientalista: Paul Simonon dei Clash, il cantante dei Blur, Damon Albarn e l'attore Jude Law. Albarn e Law, tra le altre cose, sono amici di uno dei 30 arrestati - Frank Hewetson.

"Nove volte su dieci, le persone che protestano pacificamente, che sia attraverso la musica o attraverso la scalata di trivelle da petrolio, lo fanno perché credono di poter dire qualcosa che farà del bene alla società intera" così ha spiegato Damon Albarn la propria partecipazione. Tra gli altri partecipanti più famosi al presidio di Londra, si sono avvicendati anche la stilista Vivienne Westwood e gli attori