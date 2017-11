Just a minute – Solo un minuto!

Solo-Un-Minuto (SUM, in latino ?io sono?) incoraggia a sperimentare la forza di una mente tranquilla, in pace, partendo da un solo minuto alla volta. E? una pratica sempre più frequente tra coloro che sentono la necessità di una pausa di riflessione nel trambusto quotidiano, dettato da uno stile di vita sovente frenetico. Un modo semplice per indicare la crescente necessità di cambiare. Volete provare a stare meglio, a vostro agio con la vita che conducete? Il programma SUM prevede una serie di esercizi di meditazione e visualizzazione che possono essere d?aiuto nel ristabilire la pace interiore, nel migliorare la capacità di concentrazione e ricaricare le proprie batterie mentali e spirituali. Meditare non è un?attività faticosa né richiede tempo particolare. In realtà serve solo un minuto per mettere a fuoco la mente. E? possibile praticare SUM ovunque, in qualunque momento. Il lancio effettivo di SUM avverrà domenica 17 settembre, tra le 15.00 e le 17.30, alla Wembley Arena di Londra. Parteciperanno all?evento Robin Gibb dei Bee Gees; la PR Lynne Franks, Lucinda Drayton e Andy Blisset di Bliss; l'attrice Ruby Wax; il primo gruppo femminile musulmano, Ulfah Collective; il tastierista dei Massive Attack, Michael Timothy; il percussionista David Jones; il coro Zamar Gospel; la presentatrice televisiva Tania Brier e infine tre yogi straordinarie, oggi alla guida dell?Università Spirituale Mondiale Brahma Kumaris. Verranno inoltre proiettate live, su maxi-schermo, le riprese di alcuni eventi ? sempre a tema SUM - in corso di svolgimento in altre nazioni. I biglietti sono gratuiti, info e prenotazioni sul sito di SUM: www.just-a-minute.org 7 passi verso la quiete · Dedicati un momento per sentirti a tuo agio nell?ambiente che ti circonda. · Tenendo gli occhi aperti, rivolgi gentilmente lo sguardo su un punto a piacere, di fronte a te. · Scosta l?attenzione da altre immagini o rumori. · Evoca un pensiero sereno o felice, un?immagine che rilassa la mente? · Riconosci e apprezza le sensazioni e i pensieri positivi che accompagnano questo momento di pausa. · Rimani per un po? in compagnia di queste sensazioni. · Termina chiudendo brevemente gli occhi, cercando di creare nella mente un silenzio profondo.