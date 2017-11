Kami

Creature silenziose ma sempre presenti, con la loro preziosa essenza di forza e di saggezza, nel magico regno della natura. Non a caso il nome scelto per questa serie di fotografie è kami, una parola giapponese derivante dalla religione scintoista che indica tutto ciò che è spirituale, sacro e da venerare. In Asia viene anche usata per designare alberi sacri, ai quali dedicare offerte e preghiere. Le immagini richiamano molto alla mente la stilizzazione dell´arte giapponese: i rami eleganti che si stagliano su fondi chiari, la rappresentazione, ricca di spiritualità, della natura in genere. Magia, poesia, fiaba, sogno, sono tutte parole che evocano le immagini in foto. "Il "mood" delle mie fotografie può apparire quasi fiabesco, un istante poetico fermato, colto e racchiuso in un cerchio, perché evoca una forma perfetta, conclusa in sè". Il desiderio è di trasmettere il linguaggio degli alberi, di come le piante, i fiori, le foglie ed i boccioli ci parlano a loro modo, e comunicano il loro amore e la loro saggezza a chi li sa ascoltare. Sonia Tarantola Daniela Buoncristiani nota biografica... Daniela Buoncristiani nota biografica Nata a Torino dove vive e lavora. Dopo il Liceo Linguistico frequenta corsi di fotografia, tecniche di stampa calligraphy e comunicazione visiva presso l¹International College of Art & Science di Milano ed il Santa Monica College in California. Successivamente consegue il Degree in Fine Arts of Communication Design presso l'Art Center College of Design Europe. Inizia a fotografare sin dalle elementari con una polaroid, prosegue durante il liceo la sua ricerca fotografando in bianco e nero dai toni contrastati e in diapositiva. Realizza reportages nei luoghi dimenticati delle città e fotografa paesaggi. A questa attività affianca quella di art director, collabora con diverse agenzie di pubblicità e design in Italia e all'estero. Per alcuni anni lavora in qualità di docente presso l'Istituto Europeo di Design di Torino. Appassionata e curiosa riguardo il mondo, l'origine delle cose e la ricerca interiore ha terminato un corso triennale di psicologia della scrittura, ha conseguito diversi diplomi ottenuti frequentando corsi di riequilibrio energetico, ora frequenta l'Accademia Superiore di Crescita Personale. Attualmente lavora come fotografa, è specializzata in portrait, paesaggi, fotografia di scena e collabora come contributor con alcune banche immagini, espone inoltre le sue opere in gallerie d'arte e fiere di arte contemporanea. La sua ricerca artistica mira soprattutto ad esplorare il legame uomo-natura-spiritualità.