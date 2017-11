Kata: le forme del karate

Il kata è, come detto in precedenza, una delle attività del karate più difficili da praticare correttamente perché richiede una concentrazione e un atteggiamento mentale non comuni. Per riuscire a concentrarsi e portare con la massima determinazione tecniche senza trovarsi di fronte degli avversari, occorre aver maturato una comprensione dell'essenza del karate do che va oltre il semplice allenamento fisico. Nelle gare di kata, considerate dai maestri prestigiose almeno quanto quelle di kumite, vengono valutati parametri come il livello di perfezione dell'esecuzione della sequenza delle tecniche, la potenza dei colpi, la velocità e la precisione dei movimenti. In particolare viene data grande importanza alla posizione finale in cui si ritrova il karateka: tutti i kata tradizionali prevedono che, dopo aver eseguito tecniche veloci e spostamenti molto ampi, il punto di arrivo coincida quanto più possibile con quello di partenza. I kata dello stile tradizionale sono 26, e la loro codificazione risale ai tempi della fondazione dello stile Shotokan. L'adesione alle sequenze originali dei kata è tenuta in grande considerazione dai maestri di karate al punto che ogni minimo dettaglio dell'esecuzione di un kata, dalla posizione delle dita delle mani, alla direzione dello sguardo, viene curato con estrema attenzione. L'esecuzione di kata a squadre, che prevede più karateka che svolgono in sincronia lo stesso kata, è probabilmente la disciplina tecnica più complessa e suggestiva del karate, e osservandola anche i non esperti hanno modo di comprendere il livello di perfezione raggiunto da quest'arte marziale. Daniele Cerra

