Kihon: le tecniche di base

Durante questa fase della lezione, il maestro presta particolare attenzione nel trasmettere ai propri allievi le tecniche con la massima precisione possibile. Lo scopo delle infinite ripetizioni di pugni e calci del kihon è quello di acquisire una padronanza tale delle basi del karate così che le posture e i colpi portati siano applicati istintivamente, quindi, poiché diventano movimenti involontari, siano più veloci ed efficaci. Le finalità che si perseguono nel kihon sono diverse. Innanzi tutto si impara a controllare il proprio corpo e a esplorarne i propri limiti, inoltre, continuando a provare le tecniche, si riesce a comprendere dei concetti chiave, comuni a tutte le arti marziali, come il controllo dell'equilibrio e l'uso delle leve corporee. Durante il kihon si migliora la propria resistenza, si acquisisce velocità nell'esecuzione, si rafforza lo spirito combattivo e si apprende come utilizzare le molte "armi" del nostro corpo. Uno degli aspetti più importanti a cui si presta attenzione nel kihon è il "kime". Il kime può essere inteso come la concentrazione mentale e la decisione con cui si deve eseguire ogni singola tecnica: indipendentemente dal fatto che ci si trovi di fronte un avversario o che ci si stia allenando da soli, nel karate tradizionale nessuna tecnica viene portata "a vuoto" ma sempre al massimo delle proprie possibilità. Durante il kihon l'allievo impara inoltre i nomi in giapponese dei colpi, delle posizioni e delle parti del corpo che dovrà conoscere quando il maestro scandirà i comandi che andranno eseguiti all'interno delle combinazioni, ovvero quelle serie di tecniche combinate eseguite a ripetizione, che costituiscono la fase più complessa dell'applicazione del kihon. La pratica del kihon è una costante negli allenamenti di un buon karateka: la ricerca della perfezione e il continuo desiderio di migliorare il proprio stile sono, infatti, caratteristiche che accomunano il novizio praticante al più veterano ed esperto maestro. Daniele Cerra

