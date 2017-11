Kinesiologia & Suonoterapia

Questa è un'arte terapeutica nota sin dall'antichità, come riportano anche i testi biblici. In tempi moderni è stato il Dr. Alfred Tomatis, un ricercatore francese, colui che più ne ha evidenziato in modo scientifico i vari contributi terapeutici, che si estendono dai principali apparati corporei sino alle strutture più sottili, quali i chakra. Ma se il suono risulta così potente in termini terapeutici, in quale modo è possibile utilizzarlo nella pratica? Il contributo dell'Institute of Cyberkinetics in Inghilterra è di fondamentale importanza in questo senso, per anni tale tema è stato studiato con passione e il risultato di questo minuzioso lavoro di ricerca è stato lo sviluppo di una serie di ben 24 differenti set di diapason per Suonoterapia. Il diapason è il riferimento per eccellenza nel mondo dei suoni. La particolarità di questi specifici set di diapason è quella di "risuonare" con le strutture dell'individuo, consentendone così la riarmonizzazione e il riequilibrio. All'atto pratico per il loro utilizzo terapeutico viene sempre richiesta una scelta corretta fra una numerosa serie di alternative. Così come il timbro e l'intonazione di questi diapason è stato accuratamente studiato e verificato, così anche la procedura per il loro corretto utilizzo richiede analoghe attenzioni. Bisogna infatti individuare la risposta corretta nella scelta del set di diapason, del o dei diapason all'interno di quel set, del sistema individuale a cui si rivolge, della zona specifica verso la quale il suono va indirizzato, della modalità ottimale di interazione dei diapason durante l'esecuzione, del numero di ripetizioni del suono specifico. Anche in questo caso il Test Muscolare Kinesiologico, con la sua capacità di portare in evidenza risposte elaborate dal sistema inconscio della persona, risulta fondamentale per una individuazione rapida ed efficace dei parametri ottimali, permettendo così di effettuare il trattamento nel modo più semplice ed affidabile, con risultati veramente sorprendenti. In tale modo le risorse della Kinesiologia e della Suonoterapia vengono a fondersi in un nuovo contributo originale al benessere individuale. Diego Vellam