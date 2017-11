Kitchen social club, l’arma contro il cibo industriale è il saper fare contadino

25 storie di eccellenze e di resistenza in campo agro-alimentare, dalle arance allo zafferano. In Kitchen social club il dj, artista e attivista del cibo Don Pasta esplora l’Italia in tutta la sua lunghezza per raccontare esempi virtuosi di cuochi, contadini, pescatori, reti solidali, consumatori, osterie e spazi occupati che, attraverso attività di produzione agricola e trasformazione del cibo, si sono ribellati al sistema del capitalismo industrializzato che governa i nostri campi e le nostre diete. I metodi e le materie prime differiscono ma tutte le realtà hanno in comune l'obiettivo di creare prodotti sani e puliti cresciuti e lavorati nel rispetto della natura e delle persone.

Cos'è Kitchen social club

Una chiamata alle armi e ai fornelli

"Le persone incontrate in questo viaggio italiano hanno aguzzato l’ingegno per resistere, conservando i piedi per terra, mantenendo quella prassi contadina di risolvere un problema usando sempre la testa. Questo libro è un censimento di tutte le forme di resistenza possibile." Don Pasta, Kitchen social club, pagina 8