Klimaenergy, la fiera per un’Italia sostenibile

Le statistiche lo confermano: anche in Italia la Green Economy è in significativa ascesa. Basti pensare che per il solo fotovoltaico, nel 2009, sono stati installati quasi 40mila impianti per circa 724 MW di potenza (fonte GSE). E l'Alto Adige è certamente la regione che ben rappresenta questa trend: ad oggi è l'unica regione italiana a coprire oltre il 50% del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili; e la Giunta Provinciale è determinata a coprire il 100% del suo fabbisogno entro il 2020.



La terza edizione di Klimaenergy si preannuncia quindi particolarmente ricca, non solo pergli addetti ai lavori. Non solo padiglioni espositivi, ma workshop e conferenze specializzate, tour guidati e un convegno internazionale sulle rinnovabili. Verranno così presentate tutte le tecnologie oggi disponibili: solare termico, fotovoltaico, biomassa, biocarburanti, idroelettrico, geotermico, celle a combustibile, eolico.



La Fiera vedrà anche la premiazione dei vincitori del "Klimaenergy Award 2010", concorso legato alla tutela dell'ambiente. Potranno partecipare tutti i Comuni e le Province italiane che abbiano promosso e finanziato progetti nel campo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Una giuria di esperti valuterà i progetti sia in base al risparmio di CO2 prodotto, sia in base al valore ecologico ed economico e al grado di innovazione.



Fiera Bolzano si candida così come portavoce di una rinnovata cultura del vivere sostenibile. Grazie alle tre manifestazioni "Klimahouse", "Klimahouse Umbria" e "Klimaenergy", il polo fieristico rappresenta un punto d'incontro per architetti, ingegneri, privati ed enti pubblici che desiderano prendere coscienza sulle nuove soluzioni e sui vantaggi del risparmio energetico in edilizia e delle fonti rinnovabili.