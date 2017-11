Kodiak è la seconda isola più grande degli Stati Uniti, nel sud dell'Alaska. Un'isola che vive fondamentalmente di pesca e che, dal 2014, è alimentata al 99,7 per cento da fonti rinnovabili. Vento e idroelettrico forniscono infatti l'elettricità ai 15mila abitanti dell'isola.

