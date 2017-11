Kokkyu: la respirazione

Come nella maggioranza delle discipline orientali il tipo di respirazione praticata nell'Aikidò è ventrale, intendendo che a muoversi è soprattutto il ventre e non il torace, come invece spesso accade nella cultura occidentale. Nella fase d'inspirazione, in cui si prende aria, il ventre si gonfia e in quella d'espirazione tende a ritornare in posizione di riposo. L'aikido dà molta importanza a questo aspetto, che chiama Kokkyu, tanto che esistono proiezioni che si eseguono nel tempo di una respirazione (Kokkyu nage), limitandosi a creare il vuoto davanti a chi attacca. Un elemento importante è dato dalla tempistica della respirazione che è basata sull'idea che la fase d'inspirazione sia il momento di maggior debolezza, mentre il culmine dell'espirazione rappresenta la massima forza e resistenza. Da qui l'idea che l'inspirazione deve essere rapida, eseguita per via nasale allargando bene le narici e senza produrre un suono percepibile all'avversario. Al contrario il prolungamento della fase espiratoria è positiva e spesso accompagnata da suoni (Kiai) che facilitano il completo svuotamento polmonare e conferiscono potenza e dinamismo all'azione, oltre ad avere altre funzioni come quella di intimidire l'avversario. E' evidente che le cadute, a cui si è spesso costretti praticando l'Aikido, vanno sempre affrontate in fase di espirazione, mentre le tecniche iniziano con l'ispirazione e si concludono con l'espirazione completa dell'aria. Questi concetti vengono applicati a tutti gli esercizi di Aikitasio e alle varie tecniche di Aikido, per cui il movimento di oscillazione di Ikkio Undo o Torifunè, ad esempio, va integrato con una corretta pratica respiratoria che altrimenti rischia di rendere inutile se non controproducente la pratica degli esercizi. Francesco Aleo