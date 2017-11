Kumite: il combattimento del karate

Il Dojo Kun predica infatti l'autocontrollo e l'astensione dalla violenza. Al kumite libero, quello in cui i contendenti possono attaccare e difendersi senza dichiarare i colpi che stanno per portare, si giunge solo dopo diversi anni di pratica continua, inoltre si sostiene sempre in presenza del maestro. Per l'estrema pericolosità dei colpi, il kumite dello Shotokan prevede il controllo delle tecniche, cioè non è permesso colpire l'avversario con la massima potenza ma occorre bloccare la tecnica nel momento stesso del contatto. L'impegno profuso, la concentrazione dimostrata e l'esecuzione perfetta delle tecniche "definitive" sono le discriminanti valutate nelle gare per decretare il vincitore. Il kumite, nella piena osservanza dei precetti del Dojo Kun, proibisce l'uso indiscriminato della violenza e richiede che si manifesti il proprio rispetto nei confronti dell'opponente sia con l'inchino rituale, che si effettua all'inizio e alla fine dello scontro, sia impegnandosi al massimo delle proprie possibilità qualsiasi sia il livello dell'avversario. Al di là delle tecniche veloci e potenti, uno degli aspetti che più colpisce chi osserva un incontro di karate è il kiai, l'urlo che accompagna i colpi decisivi. Molti suppongono che il kiai sia un urlo emesso per spaventare l'avversario, in realtà si tratta di un'emissione di suoni che deriva dalla contrazione istantanea dei muscoli di tutto il corpo, attività involontaria che si effettua al momento di portare la tecnica definitiva, ovvero quel colpo che, se raggiunge l'avversario, conclude l'incontro. Va ricordato che nel karate non si combatte per sconfiggere l'avversario o per dimostrarsi superiori a lui, ma solo per migliorare e mettere alla prova se stessi. Nel karate ciò che conta non è vincere, ma l'idea di non perdere, e chi combatte con rispetto, impegnandosi e non lasciandosi prendere dalla furia agonistica e dalla rabbia, anche se sarà sconfitto non sarà mai considerato perdente. Daniele Cerra

indietro