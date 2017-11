L’8 marzo puoi adottare una madre. Leggendo

Lettrici e lettori sono chiamati a contribuire aspettando l'8 marzo per acquistare i propri libri preferiti. Ogni libro acquistato in tutti i punti vendita Feltrinelli (64 in tutta Italia) contribuirà con 20 centesimi a garantire alle donne assistite dai Centri per la salute delle donne che l?AIDOS ha realizzato in Nepal, Venezuela, Giordania e Palestina i servizi legati alla maternità. Le Librerie Feltrinelli doneranno, inoltre, 10 mila euro. Con i fondi raccolti raccolti AIDOS potrà assicurare a donne in gravidanza le visite mediche pre e post natali comprese le analisi di routine, la vaccinazione antitetanica, gli integratori alimentari, l?assistenza psicologica, il counselling per la pianificazione familiare; l?assistenza professionale al parto; le visite pediatriche e le vaccinazioni del neonato nel primo anno di vita. Sono circa 600mila, ogni anno, le madri che muoiono di parto, nel Sud del mondo. Aidos non lavora solo per i bimbi orfani. Lavora per evitare che lo diventino. Stefano Carnazzi