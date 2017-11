L’abito fa lo sportivo?

Non è l'abito a fare lo sportivo. Infatti, non è sufficiente indossare scarpe e capi firmati per sentirsi atleti professionisti. Investiamo in materiale tecnico più di quanto non sia necessario, spesso trascurando quello che ci apprestiamo ad eseguire con il nostro corpo. Addirittura abbiamo indumenti così ricercati e aderenti che impediscono i movimenti, rendendoli innaturali, anche se studiati apposta per un tipo di pratica. Privati della libertà e dell'abbandono necessari all'apprendimento, ci fasciamo in top mozzafiato e body ultrasexy. La costrizione che deriva impedisce di lasciare andare, di ascoltare quello che il nostro corpo ci vuole comunicare. Così lo ingabbiamo anche in quei momenti in cui vogliamo dedicargli tempo e cure, in palestra e in tutti i luoghi scelti per le pratiche sportive. Molte donne, ad esempio, amano indossare una tutina elasticizzata, magari nera per nascondere una linea non proprio perfetta, anche se questo costringe ad una respirazione ridotta e superficiale. La contrazione inconsapevole dei muscoli addominali nel tentativo di trattenere la pancetta, inibisce i naturali movimenti di bacino e colonna vertebrale, e alla lunga può portare dolore. Se invece si usano dei pantacollant elasticizzati, a questo si aggiunge una tensione dei glutei che costringe tutta la muscolatura del pavimento pelvico. Il bacino così bloccato impedirà il naturale passaggio di energia tra la parte superiore e quella inferiore del corpo, facendoci assumere posizioni scorrette. Nella cultura orientale il bacino è il centro energetico per eccellenza, il punto di forza principale, e grande importanza è data alla consapevolezza di questa parte. Indossando capi confortevoli e morbidi, in fibre naturali magari a colori vivaci, possiamo permetterci una maggior spontaneità che ci riporta in contatto con il nostro centro. Possiamo respirare meglio e in modo consapevole, liberi di abbandonarci al movimento, senza trattenere a per paura di sfigurare. Tantomeno la parte più vitale di noi: il bacino. Maria Luisa Tettamanzi