L’aggancio

Allenata a denunciare i soprusi dalla sua lotta contro l'apartheid, in questo romanzo d'amore la scrittrice, premio Nobel per la letteratura, mette il suo impegno civile a disposizione di una nuova categoria di emarginati: i lavoratori clandestini. L'aggancio racconta dell'intensa passione che lega una ragazza sudafricana, ricca e ribelle alle convenzioni del proprio ceto, ad un meccanico arabo, immigrato clandestinamente nel paese. La famiglia prima, la polizia poi si adopereranno inutilmente per dividere i due amanti. Julie, infatti, seguirà il compagno, espulso dal Sudafrica, nel suo ritorno al paese di origine e lo sposerà. E quando il marito riuscirà nuovamente ad espatriare, in cerca di una vita migliore, sorprenderà tutti decidendo di rimanere nel piccolo villaggio arabo. Il suo non è stato solo uno spostamento geografico, ma soprattutto interiore verso un nuovo e più maturo baricentro.