L’alba di una nuova moda

Milano, la capitale mondiale del pret-a -porter quest'anno ha scoperto la propria coscienza ecologica. Facciamo un passo indietro. Sono passati solo 7 anni da quello scandalo clamoroso che coinvolse le maggiori case di moda (Tommy Hilfiger, DKNY, Calvin Klein) orari di lavoro massacranti, lavoro minorile. Si scoprirono in estremo oriente tra Tai-Pei Timor Est, India e Thailandia i "Sweat Shops" le fabbriche del sudore, schiavitù e condizioni di lavoro pietose. In solo 7 anni, per fortuna, troviamo che la musica cambia. Non solo abbiamo sentito parlare di cotone biologico, ma ora le case di moda ed i designer d'avanguardia cercano proprio li il valore aggiunto ad un settore, che nonostante i fatturati è comunque in calo rispetto al ventennio 80-99. Oggi: Alla settimana della moda milanese, presso il salone White, per la prima volta si è creato uno spazio dedicato ai designer sostenibili. LifeGate c'era e ne ha incontrati un po '. Kathrine Hamnett è stata la prima, si presentò nel 1989 al corte di Margareth Tatcher con una maglietta che diceva a lettere cubitali "58% Don't want pershing" (Proliferazione nucleare), oggi quella della Hamnett è più una battaglia da ONG che non quella di una casa di moda. Nelle sue parole ci ha spiegato che una volta scoperti danni delle coltivazioni di cotone e delle condizioni di lavoro degli operai il suo sogno di designer è crollato come un castello di carte. Oggi sul loro sito si possono trovare le stesse magliette a caratteri cubitali, di altissima qualità e non solo anche una campagna per un nuovo tipo di energia solare e molto altro. Non solola Hamnett ora i uovi "cosciouss-designers" puntano tutto su qualità e sosteniibilità. La linea Italo-Britannica "From Somewhere" crea bellissimi abiti di maglieria usando solo materiali di recupero da 6 fabbriche italiane di tessile. "Kuyichi" brand Olandese produce solo da cotone biologico peruviano aiutando ed educando le comunità che lo lavorano. I Jeans "Del Forte" producono da cotono bio coltivato in america e compensano il costo al dettaglio levando i ricarichi del designer e devolvendo al "Sustainable cotton project" ONG Americana. O ancora "Terraplana" che crea scarpe comodissime con la sola fatta di copertoni riciclati e le fodere interne di vecchie camice. Il cotone ad oggi è tra le colture più nocive, occupa il 10% delle colture mondiale ed usa il 25% dei pesticidi mondiali. Le conseguenze sono gia catastrofiche. Il nuovo consumatore vuole indossare qualcosa di bello anche nella sua manifattura e no n pi qualcosa per cui bambini hanno dato la loro infanzia, e adulti malformazoni o morte. Una nuova moda non solo è possibile anzi gia esiste. Parlando Frank-a-mente, tocca a noi scegliere. Con stile..e testa. Special Thanks: Mseventy e Max Bizzi