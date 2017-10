Il maxi impianto, che copre una superficie di ben 1400 metri quadrati di silicio policristallino , sarà in grado di produrre 200000 kWh all'anno, in pratica il fabbisogno annuale della Fratelli Cozzi S.p.A..L'installazione fa parte della più ampia ristrutturazione della copertura della storica concessionaria Alfa Romeo fondata a Legnano nel 1955, dal 2007 anche BMW e MINI

Grazie alla rimozione della precedente copertura in amianto e alla totale integrazione architettonica dell'impianto fotovoltaico con il nuovo tetto, la Fratelli Cozzi S.p.A. potrà beneficiare della massima tariffa incentivante prevista dal Conto Energia.

L'impianto in questione consentirà un risparmio di CO2 pari a 106 tonnellate l'anno, emissioni che si vanno a sommare a quellle compensate grazie all'adesione, fin 2006, al progetto Impatto Zero® tanto da essere stata la prima concessionaria in Italia a diminuire il proprio impatto ambientale.Completamente ristrutturata nel 2008, la sede accoglie i tre marchi, Alfa Romeo, BMW, Mini, con personale dedicato e spazi riservati su una superficie coperta di oltre 7.000 mq. In 3000 mq di showroom e 2500 mq di spazio espositivo esterno, viene offerto un vasto assortimento di vetture nuove ed usate. Officina, carrozzeria e ricambi, su uno spazio di 1800 mq, sono attrezzate con i più moderni macchinari e dotate delle tecnologie più avanzate."L'impianto progettato e realizzato per la Fratelli Cozzi SpA - afferma Andrea Brumgnach, azionista e Direttore Commerciale e Marketing di ME Making Energy, azienda che ha realizzato e progettato l'impianto - è segno della crescente sensibilità del settore automotive alle opportunità offerte dalla tecnologia fotovoltaica, specialmente nel corso degli ultimi mesi. Abbiamo infatti riscontrato un generale aumento di interesse da parte di questo segmento, con richieste provenienti da numerosi attori operanti a diverso titolo nell'industria dei trasporti, una tendenza che ci auguriamo trovi conferma anche nel 2011".