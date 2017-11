Mostra: Basilica palladiana di Vicenza

Fulcro della mostra è una sala di proiezione a pianta ovale, all'interno della quale vengono proiettati gli elementi architettonici tratti dal repertorio linguistico dell'architetto giapponese, intervallati da suoni (curati da Ryoji Ikeda, compositore di importanti colonne sonore per il cinema) che fanno vibrare il nostro senso uditivo. Una serie di 19 tubi sospesi in tessuto trasparente leggero, alti 11 metri, illuminati dall'alto, costituiscono gli elementi caratterizzanti lo spazio espositivo, "cilindri luminosi" il cui leggero oscillare è appena percepibile. All'interno di ogni colonna un tavolo trasparente diventa contemporaneamente schermo per la proiezione di immagini e supporto per i modelli. Il grande salone all'interno della Basilica Palladiana diventa così luogo meditativo, spazio in cui sostare, che racconta attraverso le modalità proprie della comunicazione contemporanea il linguaggio di Toyo Ito. Tomaso Scotti