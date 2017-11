L’allevamento convenzionale

L'allevamento convenzionale : Alimentazione: Nei mangimi sono sempre andate a finire sia farine proteiche che i grassi di scarto derivati dal trattamento delle carcasse degli animali. Sino a qualche tempo fa i bovini hanno consumato cocktail pericolosi: farine di pesce e farine animali importate. Ora, chiaramente con l'emergenza BSE i mangimi animali sono proibiti. Quelli ancora in circolazione vengono distrutti. Nonostante la moratoria per la sperimentazione degli OGM in campo aperto attualmente in vigore in Italia, la stragrande maggioranza degli OGM importati in Italia vanno a finire proprio nei mangimi animali. Spazio e ricoveri degli animali Box e gabbie dalle dimensioni assai ridotte. Non si fa caso al numero di animali che compongono l'allevamento e non c'è limitazione alle ore di illuminazione artificiale (la luce sempre accesa spinge gli animali a restare svegli per mangiare e crescere più velocemente). Vitelli legati a catena e che non vedono mai la luce del sole. Mutilazioni: Assenza di restrizioni. Ad esempio vengono tagliate le ali ai polli per evitare che volino e le corna ai bovini per evitare che si feriscano tra loro all'interno di stalle affollate. Cure farmacologiche: Non è consentita la somministrazione di sostanze utilizzate per favorire la crescita o che neutralizzano l'attività sessuale. Gli ormoni (sostanze che accelerano la crescita dell'animale) sono però solo teoricamente vietati, in quanto in Italia il Decreto Legislativo n. 118 del 27/1/92 concede che vengano somministrati "a scopo terapeutico e nel periodo successivo al parto". Non sono previsti divieti nell'uso di chemioterapici. Massimo Ilari