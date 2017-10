Salvia divinorum

Si chiama Salvia divinorum coltivata in Messico, il suo uso è legale ma nasconde un'insidia: può avere effetti devastanti sulla mente. Poco conosciuta veniva usata dagli sciamani per sanare le ustioni, cancellare le cicatrici, guarire il mal di testa ma da qualche anno tutti i piantatori di caffè della Sierra Mazateca, principale luogo di produzione messicana, hanno distrutto le loro coltivazioni e seminato Salvia divinorum che in termini monetari rende molto di più. Secondo i medici questa salvia produce allucinazioni, stimola esperienze extracorporee, causa perdite di memoria a breve termine..a seconda del dosaggio e dei punti di vista può avere effetti miracolosi o devastanti.