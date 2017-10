L’alternativa degli italiani

Secondo un'indagine condotta nell'aprile 2001 dall'Istat, Istituto centrale di statistica, sono quasi nove milioni gli italiani che si curano con le terapie non convenzionali, una quota della popolazione pari al 15,6 per cento, di cui il 91 per cento si dichiara soddisfatta della sua scelta. Tuttavia, anche il 40 per cento degli intervistati, che abitualmente non si cura con queste metodiche, le considera in modo favorevole, mentre il 34 per cento non sa esprimere una giudizio preciso. Sono soprattutto le donne a preferire e a guidare tutta la famiglia verso le cure non convenzionali. Tra i 33 e i 44 anni almeno una donna su quattro sceglie questa strada a differenza degli uomini: solo uno su sei. Le specificità di genere si notano anche nella scelta del tipo di rimedio: le donne preferiscono l'omeopatia (il 10,2 contro il 6,1 degli uomini) e la fitoterapia (5,9 contro il 3,7). Quasi identiche le preferenze per i massaggi e le manipolazioni (7,6 le donne, 6,4 gli uomini). Le donne sono anche le più informate e decidono della salute dei figli. Nel 10,4 per cento dei bambini tra i tre e cinque anni, le madri ricorrono a cure alternative, prima fra tutte, l'omeopatia. È soprattutto il nord ad essere "alternativo", mentre al centro e al sud l'interesse è decisamente inferiore. Tra le diverse terapie è l'omeopatia quella che raccoglie il maggior consenso della popolazione. Questo è quanto emerge dall'indagine "Condizione di salute e ricorso ai servizi di sanitari", che ha coinvolto 30 mila famiglie e 70 mila persone. L'inchiesta rientra nel progetto nazionale sulle terapie non convenzionali, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Licia Borgognone