L’altra faccia della pelliccia

A nessuno mai è passato per la mente che la pelliccia di visone abbia provocato una catastrofe ecologica e invece si! Nei paesi dell'Est europeo, alcuni visoni americani (Mustela vison) sono riusciti a sfuggire a degli allevamenti e, raggiunta la libertà, essendo una specie più forte e più adattabile hanno soppiantato le scarse popolazioni di visone europeo (Mustela lutreola). Oggi il visone europeo è praticamente scomparso, la specie americana invece si è perfettamente adattata al nostro territorio, il che significa che mentre il visone europeo aveva abitudini alimentari consone al suo habitat, quello americano si nutre invece di alcune specie che erano precedentemente salve da predatori. Per fare un esempio umanizzato: noi italiani abbiamo una buona popolazione di balene nel mediterraneo che non vengono considerate cibo, se la razza giapponese prendesse il sopravvento nel nostro paese è probabile che considereremmo ben presto le balene come cibo. Con conseguente estinzione delle balene, aumento spropositato di Krill nei nostri mari, etc etc.