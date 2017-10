Medicine non convenzionali

Tutto sembrava procedere verso una possibile integrazione, infatti al Parlamento, la Commissione Affari Sociali della Camera dava il via al testo di legge che regolava le stesse medicine non convenzionali, ovvero le sette terapie non convenzionali esercitate da medici: omeopatia, agopuntura, ayurveda, fitoterapia, omotossicologia, medicina antroposofica e medicina tradizionale cinese. Al contempo venivano anche riconosciute la libertà di scelta terapeutica del paziente e di cura da parte del medico, oltre al principio del pluralismo scientifico definito "fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica". Introduceva poi registri di medici esperti in TNC, corsi di studi universitari, una commissione presso il Ministero della Sanità, sette rappresentanti per le sette discipline al Consiglio superiore di sanità, un prontuario farmaceutico, servizi veterinari omeopatici. Tuttavia, questo riconoscimento delle TNC era solo riferito a personale medico, mentre rimaneva tristemente aperta la questione della pratica delle TNC da parte di operatori non medici (i naturopati, per esempio) così massicciamente presenti sul territorio. A dare uno scossone a questa situazione è arrivato il Piemonte. Il 24 ottobre 2002 la Regione Piemonte legalizza la pratica delle TNC da parte di operatori medici e non medici. Così spiega il dottor Rudy Lanza, psicologo e fondatore della prima scuola di naturopatia in Italia "Con la legge regionale n.25 del 24 ottobre 2002 la regione Piemonte approva la prima legge in Italia sulle Medicine non convenzionali, recependo l'invito del Parlamento europeo in merito alla regolamentazione del settore (rapporto degli eurodeputati Lannoye e Collins, risoluzione del 29/05/1997). La norma approvata mira a scoraggiare sistematicamente i soggetti improvvisati e gli autodidatti: richiede un iter formativo serio ed adeguato sia per gli operatori medici sia per i non medici. La salute del cittadino va tutelata: sono previsti meccanismi di controllo tra cui gli esami di abilitazione regionale con apposita Commissione in modo da garantire l'utente in merito alla formazione dell'operatore. Il Naturopata, professionista per definizione non medico, consegue finalmente uno statuto giuridico, come negli stati europei avanzati. Si creano così i presupposti per una futura e positiva collaborazione tra Medico e Naturopata anche nelle strutture pubbliche, come avviene nei paesi anglosassoni. Già nel 1991 è stata organizzata a Torino, città indubbiamente destinata ad essere promotrice delle Medicine non convenzionali, il primo convegno europeo in cui si identificarono le linee-guida per gli aspetti formativi, il codice deontologico, il Registro dei Naturopati e le bozze per una legge nel settore. Sono trascorsi 11 anni durante i quali la FNNHP, nel dialogo con le Istituzioni, ha contribuito alla ridefinizione del concetto di salute oltre che della categoria professionale. Oggi, la FNNHP invita tutti cittadini del Piemonte e della altre regioni a vegliare con attenzione perché la legge 25 trovi la sua applicazione in tempi rapidi e a sostenere tutte le iniziative che conservano la totale integrità dei suoi contenuti. Marina Ricci