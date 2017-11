L’amore da lontano

Lidia Millepiani. Lidia legge libri e poesie. Lidia crede d?essere un trovatore e si convince di voler trovare ?l?amore da lontano?. E cos?è questo amore da lontano? Beh, Dante e Petrarca amavano donne con le quali non erano mai stati, con le quali non avevano mai parlato. Donne che nemmeno li vedevano. Eppure erano così pieni d?amore. Di amore da lontano , appunto. E perché Lidia si dovrebbe accontentare di un mediocre amore da vicino, allora? La piccola Lidia parte dalla periferia di Torino in sella a Pino, il suo cavallo bianco. Prima o poi lo troverà quell?amore che le farà tremare la pelle, quell?amore che le renderà la testa formicolante. Quell?amore sublime! Con Pino Lidia attraverserà mezza Italia. E crescerà. Lavorerà, conoscerà nuove persone. Uomini e donne. Non smetterà mai di leggere poesie. E crescendo, le capirà sempre meglio. Le stesse parole, rilette, avranno un senso più pieno. Un libro da leggere perché è uno sguardo alternativo sugli anni Settanta. Mentre la maggior parte dei giovani si dedica alla politica, Lidia si dedica all?amore. Vuole trovarlo. Ma non è necessario cercare le cose, perché accadono. E così succederà anche a Lidia. Silvia Passini