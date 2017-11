L’amore dei nudi

Colin e la sua vita. Una vita assaggiata a piccoli morsi. Non sempre vissuta. La guerra, i traumi. La famiglia lontana, gli incubi di un uomo. Colin Zankovic, un uomo in fuga. Dal mondo, da se stesso, dalla guerra. Dai sentimenti? Anche, forse. Ma ad un tratto ecco Mia. Mia, il pensiero più emozionante, la donna che lo fa sentire senza peso. ?Il suo, è un nome a forma di destino. Mia?. L?amore dei nudi. Quello vero, che spoglia. Che disarma, ma fortifica. Che rende così naturali, perché nudi e spogliati da mistificazioni e costruzioni mentali. Colin e Mia. Entrambi hanno dei doni. Lui legge dentro: guardando le persone vede il loro passato, i loro sogni e desideri. Mia, dipinge gli incubi delle persone nei suoi quadri. Una storia d?amore su sfondo noir. Una storia sociale calata nella metropoli. Un libro che si legge tutto d?un fiato, suddiviso in brevi capitoletti, che sono momenti di vita, che sono lampi di emozioni. Un bel libro, anche esteticamente parlando. Un?innovativa veste grafica e un bel formato per questo nuovo marchio ?I sostenibili?, creato da Salerno editrice. In particolare, poi, ?L?amore di nudi? appartiene alla collana ?Magma?, che affronta attraverso la narrativa e il romanzo d?impatto sociale temi contingenti ed essenziali del nostro tempo. Sicuramente da leggere questo romanzo d?esordio del giornalista Alessandro Capponi, che attraverso la lente della semplicità talvolta ingenua regala ai suoi lettori un intenso spaccato di realtà. Silvia Passini