L’amore pensato

Un romanzo che parla d?amore. Quel sentimento che ogni volta che accade (perché l?amore accade, non credete?) ci riempie la vita, ci fa sentire unici. E? miracoloso: l?amore rende straordinario l?ordinario. L?osservatorio privilegiato del lettore è il punto di vista femminile della protagonista. E? attraverso i suoi occhi e attraverso il suo cuore che si dispiega questa appassionante storia di vita, di malattia e d?amore. Repentinamente ed improvvisamente le carte del destino della donna verranno rimescolate. Un?attrazione la spingerà verso un uomo diverso dal suo compagno, che le toccherà il cuore. E vedrete, in tutti i sensi. Sarà una passione intensa, corposa, che sconvolgerà gli equilibri della sua vita. Ancora una volta. Più di un uomo nella vita della protagonista. O forse c?è un uomo solo incarnato in più persone? L?uomo ideale: ?sperare è concesso, no??. Un romanzo piacevole, dallo stile ironico e incalzante. Il racconto in prima persona crea un?atmosfera coinvolgente, stabilendo pathos col lettore. Ridiamo e piangiamo con la protagonista, che con le sue parole e i suoi sentimenti sembra tanto viva e vicina al nostro mondo reale. Un romanzo d?amore e passione. Ma anche un romanzo di formazione, di presa di coscienza, perché, la protagonista si accorgerà, per usare le parole belle, ma amare del poeta Quasimodo, che ?Ognuno sta sol sul cuor della terra/ trafitto da un raggio di sole:/ ed subito sera?. Silvia Passini