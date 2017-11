L’anti carriera in 4 tappe

Ti piacerebbe, attraverso il tuo lavoro, dimostrare al mondo intero le tue qualità migliori, le energie e le capacità che possiedi? Troppo spesso gli obblighi e i doveri finiscono col soffocare i nostri sogni e ci spingono a credere di non avere alternative a un lavoro o a una carriera ormai prestabiliti. In realtà le alternative ci sono, basta decidere una volta per tutte di uscire dal ruolo-capestro di "vittima delle circostanze". Vi propongo, qui di seguito, un percorso in quattro tappe per creare la vostra personale "anti-carriera". Il che, in breve, significa fare ciò che piace ed essere pagati per farlo. Quattro tappe cui ho dato il nome di quattro dee della Grecia antica, sentendo la necessità di allineare il nostro lavoro a una certa idea del sacro. VESTA: La fiamma ardente Vesta, l'antica divinità del sacro fuoco, rappresenta quel fuoco che dobbiamo accendere in noi stessi. E' il fuoco che ci spinge a essere ciò che davvero siamo capaci di essere e a raggiungere ciò che più ardentemente amiamo e desideriamo, invece di crogiolarci nel nostro quotidiano e assolutorio autocompiacimento. Il tempio di Vesta, il tempio delle vergini vestali, era dedicato a un ideale Fuoco centrale, un obbiettivo che può farci vincere pigrizia e autocompassione. Quindi il primo passo per creare una situazione di lavoro che rifletta la nostra integrità e autenticità è quello che ci porta dentro questo fuoco interiore, la cui energia irromperà nella nostra vita quotidiana. Potrete cominciare a chiedere a voi stessi: "Che cosa mi appassiona veramente?". ATENA: La saggezza dell'applicazione Dopo che ci saremo connessi con il nostro fuoco interiore, dovremo canalizzare la sua energia per svilupparla in una forma di tipo pratico. Atena, la dea della saggezza, rappresenta l'energia della disciplina e della giusta guida. Essa aiuterà a cercare e a trovare quel maestro o quell'insegnamento grazie al quale potremo sviluppare il nostro primitivo entusiasmo verso una sua applicazione. Ogni volta che iniziamo un nuovo percorso, che sia la meditazione, il jogging o la pittura, siamo pieni di energia e di aspettative. Siamo assidui nella pratica e ci sembra di fare incredibili progressi giorno dopo giorno. Ma col passare del tempo i progressi diventano meno evidenti, e l'energia emotiva dell'inizio comincia a venir meno. Cominciamo a stancarci e ci chiediamo: "Perché mi sto dando così da fare?". Delusi, cominciamo a spostare la nostra attenzione verso altre cose. Ecco perché è così importante avere una disciplina, una forma concreta che possiamo costruirci e a cui restare fedeli. Ed è ugualmente importante avere un maestro che ci aiuti nei momenti di scoraggiamento e nei periodi "stanchi". A volte sembra che sia il maestro a trovare voi. Incontrate qualcuno o lo ascoltate per caso, e immediatamente "sapete" che è esattamente la persona con cui volete stare e da cui volete imparare. In altre parole, sta a voi prendere l'iniziativa per trovare la persona adatta, e capita di dover fare molte esperienze con ogni possibile maestro prima di essere certi che uno (o una) di essi è l'insegnante giusto per voi. Il maestro ci inizia ad una disciplina, e gradualmente è la disciplina stessa che comincia ad insegnare a noi. Il nostro fuoco interiore si rafforza, e possiamo offrire agli altri qualcosa di davvero importante e valido. Possiamo anche essere ispirati e pieni delle migliori intenzioni, ma se non sviluppiamo un autentico spirito di servizio, o qualcosa oltre la mera ispirazione, non riusciremo mai a sfondare sul mercato. Grazie alla saggezza pragmatica di Atena impariamo a dare forma all'ispirazione, a modellare le nostre idee e i nostri ideali in modo da poterli condividere con gli altri. GIUNONE: Servizio come condivisione Una volta che abbiamo sviluppato il senso della padronanza di una determinata area, possiamo cominciare a pensare come condividerla. Giunone (nome latino della dea greca Era) rappresenta l'inclinazione a condividere che nasce dal cuore. Invece di scavarci faticosamente una nicchia nel mercato del lavoro, dovremo semplicemente chiederci: "Come posso servire?". Il termine 'servizio' qui non ha a a che fare con il vecchio paradigma gerarchico per cui chi serve è più umile o inferiore. Giunone rappresenta la nostra comprensione dell'interdipendenza di ognuno e di ogni cosa. Se un tempo per il benessere dell'umanità era necessaria la produttività, oggi è necessario il servizio. E' questo il grande significato dell'emergente "economia del servizio". Chiedendoci: "Dove e come posso servire?", mettiamo la nostra ispirazione e la nostra disciplina a disposizione della comunità, e quando lo facciamo con cuore aperto, cominciano a manifestarsi opportunità quali mai avremmo immaginato. CERERE: La visione organizzata Cerere o Demetra, la Madre Terra, rappresenta la capacità di organizzare creativamente la nostra vita intorno alla nostra visione. Che cosa abbiamo, quanto ci serve, dove lavoriamo e con chi, ecco le domande di Cerere. Se vogliamo manifestare il nostro "anticarrierismo", dobbiamo creare il tempo e lo spazio per fare ciò che amiamo. Cerere, dunque, rappresenta la capacità di distribuire le nostre energie fra casa, famiglia, lavoro e divertimento, così da far funzionare armonicamente tutti questi aspetti della vita anziché tenerli separati. L'organizzazione del tempo è lo yoga degli anni '90 Il tempo è diventato una merce così preziosa che si può affermare senza esagerazione che l'organizzazione del tempo è lo yoga degli anni '90. Dobbiamo imparare a "espandere il tempo", cosa diversa dal cercare di fare di più. Significa imparare ad armonizzare i nostri cicli personali in sintonia con i cicli naturali intorno a noi, così che il lavoro, invece di controllare il nostro tempo, cominci a adattarsi al fluire naturale della nostra vita. In breve: cominciamo col fuoco, lo alimentiamo, lo condividiamo e quindi lo distribuiamo in modo che possa nutrire sia noi che la comunità. Questi quattro livelli possono facilitare ognuno di noi nel costruirsi una carriera che non si limiti a nutrire l'anima ma aiuti anche a trasformare il mondo.

Tratto da: "Guidati dalle Dee" di Rick Jarow Ph. D., New Age Journal.