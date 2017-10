L’app iPhone per uno stile di vita green

L'applicazione Stanno diventando numerosissime quelle dedicate espressamente alle persone attente all'ambiente. Oggi ne è arrivata una tutta italiana, denominata "Greendrops" e sviluppata dall'agenzia Kiui: obiettivo della app è aiutare l'utente a ridurre le proprie emissioni di CO2 prodotte dalle azioni e dai consumi quotidiani, a partire da elettricità e riscaldamento. Come funziona Innanzitutto occorre scaricare (gratuitamente) l'applicazione dall'App store e successivamente inserire i tre valori di riferimento, ovvero il proprio consumo mensile di elettricità, di gas e il numero di chilometri percorsi in auto. In virtù di questi tre fattori, l'applicazione è in grado di calcolare il livello di emissioni di CO2 prodotte dall'utente, indicato con colori differenti: se dal calcolo viene mostrato il colore verde, vuol dire che l'impatto ambientale è nella norma, mentre se si colora di arancione vuol dire che ci sono ancora tante buone azioni da intraprendere; se invece l'esito è rosso vuol dire che è necessario intervenire in modo radicale, cambiando stile di vita. I rimedi Una volta stabilito il proprio livello di inquinamento, l'app fornisce una serie di consigli utili per cambiare e rendere il proprio stile di vita più eco-compatibile, come il suggerimento di sostituire il vecchio frigo con uno a basso consumo di classe A+ e per risparmiare al pianeta 210 kg di C02 all'anno. All'interno dell'applicazione è possibile trovare anche una piccola guida sulla raccolta differenziata dei rifiuti in base ai materiali. Le piattaforme Al momento Greendrops è disponibile solo per i prodotti Apple (iPhone, iPod e iPad), ma nel prossimo futuro dovrebbe divenire compatibile anche con sistemi operativi differenti, quali Android, Symbian o Internet Mobile.