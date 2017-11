Goetheanum

La costruzione del primo Goetheanum inizò nel 1913 per terminare con l'inaugurazione del 1920 - era un enorme edificio in legno con due cupole, all'interno impreziosito da ricche decorazioni pitturate e intagliate nel legno. Due anni dopo la sua inaugurazione, nella notte di San Silvestro del 1922/23, bruciò completamente. Rudolph Steiner non tardò a ideare il modello per un nuovo Goethenaum, questa volta da realizzare in cemento armato. La nuova costruzione fu iniziata poco prima della sua morte avvenuta nel 1925, si tratta del Goetheanum tutt'oggi esistente e da alcuni anni sotto la protezione dei Beni Architettonici. Al suo interno si svolgono le attività della Libera Università di Scienza dello Spirito, ci sono sale per spettacoli, concerti, convegni e altre attività. L'elemento che più caratterizza la costruzione è l'assenza totale di angoli retti. Rudolph Steiner sosteneva che questi in natura non esistono e quindi vanno evitati anche nell'habitat che l'essere umano si costruisce. Con il Goetheanum è stato quindi realizzato un'importante esempio di architettura organica, con forme ispirate al mondo delle piante e delle espressioni della natura in genere. E'un' idea che era stata sviluppata già intorno al 1900, nella corrente dello stile "liberty", ma più nel campo della gioielleria e oggettistica che in quella architettonica. Il Goetheanum è stato il primo edificio monumentale mai modellato in cemento armato. Per poterlo realizzare è stato necessario trovare soluzioni tecniche e artistiche di assoluta avanguardia. L' inaugurazione è avvenuta nel 1928, quando non era ancora completato, e i lavori hanno proseguito fino al 1989. Negli anni successivi intorno a al Goetheanum è sorto una specie di villaggio, tutte case costruite nello stile sviluppato da Rudolph Steiner. Tutti i giorni alle ore 14 viene effettuata una visita guidata nel Goetheanum. Punto d'incontro è l'ingresso principale ovest. Prezzo della visita guidata: CHF 12.00 / 7.00. Per informazioni telefon:+41 (0)61 706 42 69 telefax:+41 (0)61 706 42 33 Tomaso Parente